دوام الثانويات والمدارس الرسمية والمعاهد خلال رمضان

طلبت وزيرة التربية والتعليم ريما كرامي، من مديري المدارس والثانويات الرسمية والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية دوام قبل الظهر وبعده، الالتزام ببنود معينة.



اليكم الصورة المرفقة للاطلاع على البنود كاملة.