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سلام خلال جلسة مناقشة البيان الوزاريّ لحكومته: نلتزم بتعهداتنا لا سيما القرار 1701

أخبار لبنان
2025-02-25 | 04:22
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سلام خلال جلسة مناقشة البيان الوزاريّ لحكومته: نلتزم بتعهداتنا لا سيما القرار 1701
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سلام خلال جلسة مناقشة البيان الوزاريّ لحكومته: نلتزم بتعهداتنا لا سيما القرار 1701

أكّد رئيس الحكومة نواف سلام، خلال جلسة مناقشة البيان الوزاريّ لحكومته، على أنّ هذه الحكومة تشدد على التزامها بتعهداتها لا سيما القرار 1701.

كما أكّد التزامها بمضمون القرار بما يتعلق بسلامة أراضي لبنان وسيادته.

واستهلّ سلام جلسة المناقشة بتلاوة البيان الوزاريّ، للاطلاع عليه اضغط هنا

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