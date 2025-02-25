حبيب يتابع مع الجسر قروض قطر وأبوظبي

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، في مكتبه اليوم.



وأطلعه على نتائج اجتماعاته في قطر مع كل من الوزير المفوَّض في وزارة الخارجية، ومدير إدارة التعاون الدولي في الوزارة، والمدير العام لـ"صندوق قطر للتنمية"، ونائب رئيس "مصرف قطر الوطني"، والهادفة إلى إمكان تأمين القروض السكنية للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، والقروض الخاصة بإعادة إعمار المنازل المتضرّرة من الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.



وتطرّق اللقاء إلى طلب الحكومة اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار، من "صندوق أبو ظبي للتنمية" ممثلًا بمديره العام السيّد سيف السويدي بتاريخ 13 حزيران 2024، "للحصول على قرض مخصَّص لمصرف الإسكان لتأمين القروض للبنانيين ذوي الدخل المحدود، تساهم في التخفيف من حدّة الأزمة الاجتماعية وتعزيز روابط المغتربين بأرض الوطن، كما تساهم في تحريك الدورة الاقتصادية في قطاع البناء". ولا تزال الحكومة اللبنانية في انتظار جواب الجانب القطري على هذا الطلب.



وأبدى الجسر دعمه لمشاريع مصرف الإسكان وانفتاحه على أي تنسيق وتعاون في الحاضر والمستقبل، بما يصبّ في تأمين مَسكن لائق لذوي الدخل المحدود والمتوسط.