بعد يومين على تشييع نصرالله وصفي الدين... حزب الله يتقبل التعازي اليوم وغدا في الضاحية الجنوبية

بعد يومين على تشييع الأمين العام السابق لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، والسيد هاشم صفي الدين، يتقبل حزب الله التعازي اليوم وغدا في باحة عاشوراء بمنطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية.



وقد توافدت شخصيات سياسية واجتماعية وإعلامية، اضافة الى وفود شعبية.





