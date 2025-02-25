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السفارة الروسية في بيروت أحيت عيد حماة الوطن وبوتين منح وسام الشرف لرئيس مكتب التعاون اللبنانيّ الروسيّ
أخبار لبنان
2025-02-25 | 08:24
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السفارة الروسية في بيروت أحيت عيد حماة الوطن وبوتين منح وسام الشرف لرئيس مكتب التعاون اللبنانيّ الروسيّ
أحيت السفارة الروسية في بيروت عيد "حماة الوطن" برعاية السفير الروسي الكسندر روداكوف والملحق العسكري في السفارة يوري بنكوف ورئيس مكتب التعاون اللبناني الروسي محمد ناصرالدين.
ومثل رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس الوزراء ومجلس النواب وزير الدفاع اللواء ميشال منسى.
وحضر الحفلة حشد رسمي وزاري ونيابي وسياسي وديبلوماسي وعسكري.
في بداية الاحتفال عُرض فيديو مصور للرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ فيه المواطنين الروس وكل من يخدم في الجيش بيوم "حماة الوطن". ثم تحدث الملحق العسكري يوري بنكوف "حول مناقبية الجنود والضباط الروس التي هي على امتداد تاريخي للاجداد والآباء".
ومنح الرئيس فلاديمير بوتين "وسام الشرف" لرئيس مكتب التعاون اللبناني الروسي محمد ناصرالدين وقد قدمه له نيابة عن بوتين السفير الروسي الكسندر روداكوف الذي أثنى "على الدور الذي يقوم به ناصرالدين اتجاه بلده الام لبنان وبلده الثاني روسيا بما يخدم الشعبين والدولتين".
وشكر ناصرالدين الرئيس فلاديمير بوتين على " الكرم الذي منحه إياه الرئيس الروسي الذي يقود بلاده بحكمة ونجاح مؤكدًا على المسؤولية المضافة على عاتقه بعد هذا التكريم الذي يزيد من المسؤولية تجاه لبنان وروسيا،وجاء في الكلمة:
"سعادة السفير الكسندر نيكولا يفيتش روداكوف المحترم
مع شُكري الكبير وشُكر لبنان الدائم لمَساعيكم وجهودِكم المُستمرة لتعزيزِ أفضل العَلاقات بين بيروت وموسكو، أقفُ هنا مُفتخِرًا بهذا الكَرَم الذي مَنحني إياه فَخامة الرئيس فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين الذي يقودُ روسيا بكل حِكمة ونجاحٍ مُدافعاً عن شَعبها وأرضِها ومُستقبلها.
إنَّ هذا التكريم هو شَرفٌ كبيرٌ لي، وهو يُزيد من مَسؤولياتي تجاه بلدي الاوَّل لبنان وبلدي الثاني روسيا وحَماسي للتضحيةِ في سبيلِهِما.
حَضرة مُمثل فَخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ودولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ودولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام السيد وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى المحترم، سعادة السفير الكسندر روداكوف حضرة الملحق العسكري الكولونيل يوري أنانوليفيتش بنكوف، الحضور الكريم
لقَد أعلنَ الرئيس فلاديميربوتين عام 2025 عَامَ "المُدافعِ عن الوَطن" وهو تَكريسٌ إضافي للذِكرى الـثمانين لانتصار روسيا في الحربِ العالميةِ الثانية، وتخليدٌ لذكرى الأجداد الذين حَاربوا من أجل هذا الوَطن عبر العُصور.
فروسيا التي تَغلّبت بفضلِ وِحدتِها على الصُعوبات وتَجاوَزت كلَّ المِحن ما زال أمَامَها الكثيرْ لتفعلَهُ، ونحن فخورون بما تم تَحقيقَه.
في عيد "حُماة الوطن" أوجِهُ تحيةً إلى الجيش الروسي وتحيةً إلى الجيش اللبناني أي الى حُماة الوَطن في لبنان على أملْ أنْ يَحمِلَ هذا العامْ كلَّ الخَيرِ والازدهارِ والأمنِ والسلامِ والأمانْ لشَعبي الدولتين."
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