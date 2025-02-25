وزارة الأشغال تواصل فتح الطرقات الجبلية: للتقيد بإرشادات السلامة المرورية

تواصل فرق وزارة الأشغال والنقل جهودها في ظل استمرار تأثير العاصفة "آدم" على المناطق الجبلية، لجرف الثلوج وإعادة فتح الطرقات أمام حركة المرور.



ووفقا لآخر المستجدات، فإن كل الطرقات في مركز عيناتا أصبحت سالكة بالكامل، وكذلك طريق بشري - الأرز التي باتت مفتوحة أمام حركة المرور. أما في تنورين، فكل الطرقات أصبحت سالكة باستثناء طريق تنورين - حدث الجبة، التي لا تزال متاحة فقط للمركبات المجهزة بالدفع الرباعي.



وفي جرود جبيل، باتت كل الطرقات سالكة، فيما أصبحت حركة المرور ممكنة على خطين حتى منطقة القموعة، باستثناء طريق القموعة - مرجحين - الهرمل وطريق القموعة - الشنبوق، اللتين ستبقيان مقفلتين حتى نهاية الموسم.



أما في ضهر البيدر، فقد تم فتح الطريق أمام كل المركبات، بما في ذلك الشاحنات، في حين استمرت الفرق المختصة في تنفيذ عمليات إنقاذ وسحب المركبات العالقة في مناطق عدة.



وإزاء هذه الظروف المناخية، شددت وزارة الأشغال والنقل على أهمية التزام المواطنين بتعليمات قوى الأمن الداخلي والتقيد بإرشادات السلامة المرورية، لا سيما في المناطق الجبلية، وذلك حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم. كما دعت السائقين إلى التأكد من تجهيز مركباتهم بالمعدات اللازمة للقيادة في هذه الظروف، وعدم المجازفة بسلوك الطرقات غير الآمنة.