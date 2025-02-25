عون استقبل مسؤول المركز الماليّ الكويتيّ: برنامج عملنا ليس برنامجًا سياسيًا بل هو لبناء الدولة

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أنّ "النهوض بلبنان مسؤولية مشتركة، ولبنان عازم على إعادة بناء جسور الثقة مع العالم العربيّ ومع اللبنانيين في الخارج كما مع كل دول العالم".



وشدّد، خلال استقباله الرئيس التنفيذي للمركز المالي الكويتي ورئيس مجلس الاعمال اللبناني علي حسن خليل، على أنّ "برنامج عملنا ليس برنامجًا سياسيًا، بل هو برنامج لبناء الدولة والاصلاح ومحاربة الفساد وسيكون القضاء والامن في صلب اهتماماتنا وعملنا لنتمكن من الانتقال بلبنان الى مرحلة جديدة".



في مستهل اللقاء، عرض خليل عمل مجلس الاعمال الذي تأسس العام 2020 بهدف تشجيع التبادل الاقتصاديّ والتجاريّ والثقافيّ بين لبنان والكويت، إضافة الى دعم اللبنانيين في الكويت الذين يبلغ عددهم 42 الف، معددًا مساهماته "في التخفيف من الأعباء المالية والاقتصادية في ظل الازمات التي واجهها لبنان في السنوات الماضية".



وعبّر عن رغبته في "ان يكون دور المجلس في المرحلة المقبلة امتدادا لدور الحكومة".



واعتبر أنّ "نجاح العهد هو نجاح للجميع"، مشيرا الى ان "اللبناني المغترب ليس مهاجرًا انما هو مقيم في الخارج ما يميز الجاليات اللبنانية عن غيرها من جاليات البلدان الأخرى".



ودعا إلى "التعامل معه كأنه مقيم في بلده في كل القضايا ومن بينها موضوع الانتخابات النيابية المقبلة".



وكشف عن أنّ اللبنانيين "هم شركاء في التنمية الاقتصادية في دول الخليج".



ورأى أنّ "القواعد التي ستساهم في إنجاح دور لبنان في المستقبل هي علاقاته مع دول الخليج إضافة الى الدول الغربية".



وقال عون: "اعرف ان جذوركم وطنية كما اعلم مدى تعلقكم الى جانب اخوانكم في الدول الاخرى بوطنكم وحرصكم على تعليم ابنائكم على حبه واستمرار الروابط معه".



وأضاف: "ان برنامج عملنا ليس برنامجا سياسيا بل هو برنامج لبناء الدولة والاصلاح ومحاربة الفساد وسيكون القضاء والامن في صلب اهتماماتنا وعملنا لنتمكن من الانتقال بلبنان الى مرحلة جديدة"، مشددا على ان "حقكم ان تكونوا ممثلين".



واستقبل الرئيس عون سفير لبنان في المانيا ورئيس بعثة لبنان لدى الاونيسكو بالوكالة السفير مصطفى اديب وعرض معه للعلاقات اللبنانية -الألمانية وأوضاع الجالية هناك.



كما وضع السفير اديب رئيس الجمهورية في أجواء العلاقات مع الاونيسكو والقرارات التي صدرت عن المنظمة "لا سيما خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان خصوصا لجهة حماية المواقع التراثية والاثرية والثقافية فيه".