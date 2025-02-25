الكتائب: على "حزب الله" العمل على جدولة تسليم سلاحه

دعا المكتب السياسي الكتائبي "حزب الله إلى العمل على جدولة تسليم سلاحه والانصياع للدستور والقوانين".



ورأى المكتب بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، أنه "مع بدء عودة الحياة السياسية في لبنان الى الانتظام ومناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، من الإنصاف إعطاء هذه الحكومة الفرصة التي منحها إياها اللبنانيون أولا، والمجتمع الدولي ثانيا، للشروع في برنامجها وفقا لمقتضيات الدستور ومصلحة لبنان العليا".



وقال المكتب السياسي: "من هذا القبيل، يشارك لبنان كجهة فاعلة في القمة العربية التي تبحث مصير المنطقة، بما يضمن عدم حصول التسويات على حساب سيادته واستقراره وهذا ما يؤكده حزب الكتائب عند كل استحقاق".



كما رحب بـ"الكلام الصادر عن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمام الوفد الإيراني بقوله إن لبنان تعب من حروب الآخرين على أرضه ويتمسك بحلّ الدولتين والقضية الفلسطينية"، معتبراً أن "هذا الكلام هو مقدمة سليمة لإخراج لبنان من الصراعات التي هدمت المنطقة، وترجمته العملية يجب أن تكون عبر فرض الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة وحل كل الميليشيات لتتمكن الدولة من رسم السياسات الداخلية والخارجية بسيادة مطلقة".



ورأى أن "كلام الشيخ نعيم قاسم بالتسليم بوجود الدولة وإيلائها مسؤولية التحرير وإعادة الإعمار يجب أن يكون جازما وغير مشروط بأي شكل من الأشكال".



وقال: "إذا كان حزب الله عازما حقيقة على العودة إلى الدولة، فمن واجبه أن يتوجه بخطاب وطني لبناني موحد، وأن يعمل، بسرعة على جدولة عملية تسليم سلاحه للشرعية والانصياع لأحكام الدستور والقوانين، إسوة بباقي اللبنانيين".