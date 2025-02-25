رجي استقبل وفدا من مجلس الأعمال اللبناني في الكويت... وهذا ما جرى عرضه

عرض وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي مع وفد من مجلس الأعمال اللبناني في الكويت للدور الذي يضطلع به المجلس والنشاطات التي يقوم بها في سبيل تعزيز بيئة الأعمال اللبنانية في الكويت، وتعميق العلاقات مع دولة الكويت في شتى المجالات الاقتصادية والثقافية، بالإضافة إلى دعم ومساعدة أبناء الجالية اللبنانية في الكويت.



وشدد رجي على أهمية الارتقاء بالعلاقات اللبنانية - الكويتية والدفع بها نحو رحاب أوسع من التعاون، والعمل على تنمية التبادل التجاري والسياحي بين البلدين، وتشجيع رجال الأعمال الكويتيين على الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية في لبنان.



وشكر الكويت حكومة وشعبا، على وقوفهما الدائم الى جانب لبنان والشعب اللبناني في كل الظروف الصعبة التي مروا بها، مثمنا دور مجلس الأعمال اللبناني في تقديم الدعم المادي والمعنوي للسفارة اللبنانية في الكويت، والهبات التي تقدموا بها لحسن سير العمل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها لبنان.



من جهته، أعرب الوفد عن التزام مجلس الأعمال اللبناني في الكويت بتقديم الدعم الاقتصادي للبنان، والعمل على تفعيل العلاقة بين البلدين وتطويرها لما فيه من مصلحة مشتركة لبنانية - كويتية.