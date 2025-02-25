جنبلاط قدّم واجب العزاء بنصرالله وصفي الدين: نحن مع التحرير الكامل

قدّم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط يرافقه نائب رئيس الحزب زاهر رعد وأمين السر العام ظافر ناصر، التعازي باستشهاد الأمينين العامين لحزب الله السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين، في باحة عاشوراء - منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية.



وفي السياق، أكد جنبلاط أن هذا اليوم كبير وحزين في تاريخ الأمة الإسلامية والعربية، لافتاً إلى أننا مع التحرير الكامل وتطبيق القرارات الدولية.