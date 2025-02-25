شخصيات قدمت واجب العزاء بنصرالله وصفي الدين... وجنبلاط وباسيل من أبرز المعزين

بعد يومين على تشييع الأمينين العامين لحزب الله السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين، توافدت شخصيات سياسية وإجتماعية الى باحة عاشوراء في الضاحية الجنوبية لتقديم واجب العزاء لحزب الله وعائلتَي الشهيدين.



ومن أبرز المعزين الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي قال: "جئنا نعزي بالشهيدين وهو يوم كبير وحزين في تاريخ الأمة الاسلامية والعربية".



وعن الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على الجنوب، قال: "نحن مع التحرير الكامل ومع تطبيق القرارات الدولية".



ومن المعزين أيضاً، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي دوّن في سجل التعازي كلمة توجه فيها الى السيد نصرالله بالقول: "ستبقى رمزاً لكل مقاوم مؤمن بقضيته، وسنبقى نعمل مع من حملوا الأمانة للحفاظ على لبنان".