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اليكم الطرق المقطوعة بالثلوج..
أخبار لبنان
2025-02-26 | 00:12
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اليكم الطرق المقطوعة بالثلوج..
أعلنت غرفة التحكم المروري أن الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:
عيناتا - الارز
كفردبيان - حدث بعلبك
العاقورة - حدث بعلبك
الهرمل - سير الضنية
الهرمل - القبيات
معاصر الشوف - كفريا
تنورين الفوقا - حدث الجبة
أخبار لبنان
الطرق
المقطوعة
بالثلوج..
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