الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية للـLBCI: قَلِق من انتهاء الدعم الخارجي قبل أن نصل الى ما نريد

اعتبر الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي ان القطاع السياحي امام تساؤلات كبيرة في الفترة الحالية، وطرح من هذه الاسئلة: "هل نحن ذاهبون الى حرب أم لا؟ هل سيكون هناك قضاء؟ ماذا عن مشروع اقتصادي يعيد للمودعين امولهم؟"، ولفت الى ان "كل هذه الامور تُؤثّر علينا كقطاع بشكل كبير".



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI "وزارة السياحة من القطاعات "اللي بتعبّي الجيبة" واذا كنّا اقوياء اقتصاديًا نفوز دائمًا".



واضاف "انتخاب الرئيس عون وسلام وتشكيل الحكومة، أتَوا بدعمٍ خارجيّ، وانا قَلِق من انتهاء الدعم الخارجي قبل أن نصل الى ما نحن نريد، وعلى الدولة أن تستعجل في تدبير الامور".



واشار الى انه "مع انطلاقة العهد بدأت الحجوزات الى لبنان، وسرعان ما أُغلقت طريق المطار من قبل البعض، فتوقّفت الحجوزات اثر الاحداث تلك".



