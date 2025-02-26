فريد البستاني: ننتظر من الحكومة مقاربة جديدة تؤمن حقوق المودعين

مياه النبطية: توقف التغذية بدءا من الخميس وحتى ظهر الأحد بسبب الاعمال

مياه النبطية: توقف التغذية بدءا من الخميس وحتى ظهر الأحد بسبب الاعمال

مصدر نيابي في التيار: انسحاب تكتل لبنان القوي من الجلسة اعتراضا على حصر كلمته بالنائب باسيل فيما التكتل هو الوحيد الذي يقف في صفوف المعارضة وبالتالي فإن كلمات الكتل الداعمة هي لزوم ما لا يلزم علما ان النظام الداخلي يسمح للنواب بالكلام