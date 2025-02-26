وزير خارجية سلطنة عمان للرئيس عون: متفائلون بأن مستقبل لبنان سيكون أفضل بعد انتخابكم

تحدّث رئيس الجمهورية جوزاف عون خلال لقائه وزير خارجية سلطنة عمان السيد بدر البوسعيدي، الذي سلمه دعوة لزيارتها قائلا "نأمل أن تُسفر القمة العربية المقررة الأسبوع المقبل عن موقف عربي موحد لمواجهة التحديات الراهنة".



بدوره قال وزير خارجية سلطنة عمان للرئيس عون: "نحن متفائلون بأن مستقبل لبنان سيكون أفضل بعد انتخابكم، ونتطلع إلى تعزيز التعاون وتفعيل أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين".