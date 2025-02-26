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o
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o
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وزارة التربية: فتح باب تقديم طلبات الترشيح لامتحانات الكولوكيوم في اختصاصات "الطب العام" و "طب الأسنان" و "الصيدلة" و "علوم مختبرات الأسنان"
أخبار لبنان
2025-02-26 | 07:21
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وزارة التربية: فتح باب تقديم طلبات الترشيح لامتحانات الكولوكيوم في اختصاصات "الطب العام" و "طب الأسنان" و "الصيدلة" و "علوم مختبرات الأسنان"
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان، فتح باب تقديم طلبات الترشيح لامتحانات الكولوكيوم للعام 2025 - الدورة الأولى ، في اختصاصات "الطب العام" و "طب الأسنان" و "الصيدلة" و "علوم مختبرات الأسنان" ، وجاء في الإعلان :
"تعلن المديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي عن بدء استقبال طلبات الترشيح لامتحانات الكولوكيوم للعام 2025 - الدورة الأولى لاختصاصات:
- الطب العام - طب الأسنان - الصيدلة - علوم مختبرات الأسنان
وذلك ابتداءً من يوم الإثنين في 3/3/2025 ولغاية يوم الجمعة في 20/6/2025.
تُقدم طلبات الترشيح لامتحانات الكولوكيوم في الاختصاصات المذكورة أعلاه عبر الرابط الإلكتروني التالي الخاص بقسم الكولوكيوم في المديرية العامة للتعليم العالي: https://dghe.mehe.gov.lb
وذلك مباشرة من قبل أصحاب العلاقة، في ما خصّ المتخرّجين من مؤسسات تعليم عالٍ عاملة خارج لبنان، ومن قبل مندوب الجامعة/الكلية المعنية، في ما خص المتخرّجين من مؤسسات تعليم عالٍ خاصة عاملة داخل لبنان،
مع الإشارة إلى:
1. أن الرابط سوف يغلق عند الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الجمعة في 20/6/2025،
2. ضرورة قيام المرشحين بتقديم ملف الترشيح ورقياً، متضمناً المستندات المطلوبة، مباشرة، أو عبر أحد أفراد العائلة (الجدّين، الوالدين، الأبناء، الإخوة والأخوات، الزوج/الزوجة)، إلى أمانة سر قسم الكولوكيوم والمعادلات الجامعية في المديرية العامة للتعليم العالي في المبنى المركزي لوزارة التربية والتعليم العالي (الأونيسكو، ساحة حبيب أبي شهلا، الطابق السادس)، وذلك للطلاب المتخرجين من مؤسسات تعليم عال خارج لبنان، وعبر المندوب للطلاب المتخرجين من مؤسسات تعليم عال خاصة داخل لبنان.
3. أن امتحانات الكولوكيوم سوف تكون بلغة التعليم المعتمدة رسمياً في مؤسسات التعليم العالي الخاصة في لبنان، أي باللغتين الفرنسية أو الإنكليزية حصراً.
المستندات المطلوبة:
أ. للطلاب المتخرجين من مؤسسات تعليم عال خاصة عاملة في لبنان:
- صورة، مصدقة وفق الأصول، عن بطاقة الهوية، أو إخراج قيد إفرادي أصلي لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر بتاريخ تقديم طلب الترشيح (ضرورة أن يضم إخراج القيد صورة شمسية حديثة للمرشح/ـة).
- صورة شمسية حديثة للمرشح/ـة، مصدقة من مختار المحلة.
- نسخة طبق الأصل عن شهادة إنهاء المرحلة الثانوية، في ما خص شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو شهادة البكالوريا الفنية اللبنانية، أو ما يعادلها.
- نسخة طبق الأصل عن إفادة المعادلة الجامعية الصادرة عن أمانة سر المعادلات الجامعية في المديرية العامة للتعليم العالي، وذلك في ما خص الشهادات الجامعية الصادرة عن غير الجامعة اللبنانية.
- الشهادات الجامعية وإفادات العلامات ذات الصلة، مصدقة من أمانة سر المصادقات الجامعية في المديرية العامة للتعليم العالي، في حال عدم إنجاز المعادلة بتاريخ تقديم طلب الترشيح.
- نسخة عن إفادة التمرين (تدريب جامعي) لحملة الشهادات في "الطب العام"، مصدقة من وزارة الصحة العامة، في ما خص الإفادات الصادرة من لبنان، ومن وزارة الخارجية والمغتربين في البلد المانح للإفادة والسفارة اللبنانية في هذا البلد، في ما خص الإفادات الصادرة من الخارج.
ب. للطلاب المتخرجين من مؤسسات تعليم عال عاملة خارج لبنان:
- صورة، مصدقة وفق الأصول، عن بطاقة الهوية، أو إخراج قيد إفرادي أصلي لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر بتاريخ تقديم طلب الترشيح (ضرورة أن يضم إخراج القيد صورة شمسية حديثة للمرشح/ـة).
- صورة شمسية حديثة للمرشح/ـة، مصدقة من مختار المحلة.
- نسخة طبق الأصل عن شهادة إنهاء المرحلة الثانوية، في ما خص شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو شهادة البكالوريا الفنية اللبنانية، أو ما يعادلها.
- نسخة طبق الأصل عن إفادة المعادلة الجامعية الصادرة عن أمانة سر المعادلات الجامعية في المديرية العامة للتعليم العالي.
- نسخة عن إفادة التمرين (تدريب جامعي) لحملة الشهادات في "الطب العام"، مصدقة من وزارة الصحة العامة، في ما خص الإفادات الصادرة من لبنان، ومن وزارة الخارجية والمغتربين في البلد المانح للإفادة والسفارة اللبنانية في هذا البلد، في ما خص الإفادات الصادرة من الخارج.
ملاحظة:
- على الطلاب الراغبين في الاشتراك في امتحانات الكولوكيوم للعام 2025 - الدورة الأولى أن يتقدموا بطلب معادلة شهاداتهم الجامعية في مهلة أقصاها يوم الجمعة 18/4/2025 عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://meheservice.powerappsportals.com
- على الطالب تسديد رسم الاشتراك في امتحانات الكولوكيوم خلال أسبوع واحد من تاريخ قبول طلبه، وتحميل الوصل مباشرة على المنصة".
أخبار لبنان
التربية:
تقديم
طلبات
الترشيح
لامتحانات
الكولوكيوم
اختصاصات
"الطب
العام"
"طب
الأسنان"
"الصيدلة"
"علوم
مختبرات
الأسنان"
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