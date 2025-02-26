شقير زار على رأس وفد من الهيئات الإقتصادية مقر الـ"ميدل إيست"

زار وفد من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير مقر شركة طيران الشرق الأوسط - الميدل إيست وقدم التهنئة لرئيسها والعاملين فيها على الجهود الجبارة والبطولية التي قامت بها الشركة بكافة موظفيها وفي مقدمتهم رئيسها محمد الحوت في ظل العدوان الإسرائيلي من أجل تأمين استمرار ربط لبنان بالعالم وتمكين اللبنانيين من السفر من وإلى لبنان.



وألقى شقير كلمة توجه فيها الى الحوت، فقال: "نحن فخرون بك وبوطنيتك، فخورون بجرأتك وبحبك لهذه المؤسسة الوطنية الرائدة. أعلم أن الكثير قام بتكريمك وتكلم عنك وعن إنجازات الميدل ايست، لكن نحن أتينا لنقول لك ومن القلب الله يعطيك العافية على كل ما قمت به وعلى إبقائك مطار رفيق الحريري الدولي شغال. صحيح ومثلما تقول أنه كان هناك تطمينات من الأميركيين من أجل تسيير رحلات الميدل ليست، لكن في النهاية القرار كان يعود لك، فلو أنت خفت من المخاطر لكنت أوقفت حركة المطار مهما أتاك من تطمينات إن من الأميركيين أو من الروس أو من العالم كله. ولقد استمريت في تسيير الرحلات، وسمعت أكثر من مرة بأنك كنت تسافر في بعض الرحلات كي تبعث برسالة طمأنة للراغبين بالسفر، ولتقول لهم أن حياتك مثل حياتهم تسافر معهم على متن الرحلة وتعود معهم. الله يعطيك العافية ويقويك، لأن ما قمت به عمل جبار، وأعلم أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والجميع هنأك على هذا الإنجاز، ونحنا أحببنا اليوم أن نأتي لنقول لك هذا الكلام النابع من القلب: الله يوفقك ونحن دائماً معك ودائماً جنبك".



ورحب الحوت بالوزير شقير وبالهيئات الاقتصادية وشكرهم على الزيارة. ولفت إلى أن "تاريخ الميدل إيست وإنجازاتها ليست فقط معي، لكن الشركة من قبلي لم تتخل عن ركابها وفي أصعب الظروف، طالما أنها قادرة على الاستمرار بالقيام بأعمالها"، مشيرًا الى "الأيام الصعبة بدأت منذ تشرين الأول 2023 أي مع بدء حرب الإسناد حيث واجهنا مشاكل مع التأمين، واضطررنا أن نخرج طائرات من لبنان، ثم تطورت الأمور وجرى تصعيد كبير استدعى القلق والخوف بعد حادثة مجدل شمس وتهديدات العدو الإسرائيلي بالقصف، ما يعني أننا بقينا أكتر من سنة نشعر بالخوف على المطار".



وأكد أنه "في حرب الأسابيع العشرة التي بدأت في 23 أيلول 2023 والتي سميت بالحرب الواسعة، كانت أصعب وأشد قسوة وأكثر خطورة، فيما كان علينا واجب وطني نقوم به ويتمثل بتأمين تواصل لبنان مع الخارج، وأن لا نقفل المطار".



وقال: "نعم أخذنا مخاطر لكنها مدروسة، وبالإتكال على الله تمكنا من أن ننجح بهذه المهمة"، مشيرًا في هذا الإطار إلى "دعم الرئيس نجيب ميقاتي المطلق لنا، ليس فقط بالكلام إنما بالقرارات وبتوفير الغطاء القانوني والمعنوي، وكذلك الأمر بالنسبة للرئيس نبيه بري وأيضًا وزير الأشغال الدكتور علي حميه الذي كان معنا على الدوام،" معتبرًا أن "هذا الأمر لم يكن ممكنًا من دون جهود المديرية العامة للطيران المدني والمراقبين الجويين وجهاز أمن المطار".



وفي نهاية اللقاء، سلم شقير الحوت ميدالية الهيئات الاقتصادية كعربون تقدير على إنجازات الميدل إيست وأعمالها البطولية في زمن الحرب.