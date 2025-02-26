مجلس الجنوب بدأ أعمال ردم الحفر على طريق وادي الحجير - السلوقي

بدأ مجلس الجنوب أعمال ردم الحفر على طريق وادي الحجير – السلوقي بهدف تسهيل عبور المواطنين إلى قراهم، بعد الأضرار التي لحقت بالطريق جراء الاعتداءات الإسرائيلية.