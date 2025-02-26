البوسعيدي بعد لقائه بري: كان مثمرًا وينم عن عمق العلاقة اللبنانية العمانية

إستقبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مكتبه في مجلس النواب في ساحة النجمة وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي والوفد المرافق بحضور السفير العماني لدى لبنان أحمد بن محمد السعيدي والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان، حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتداعيات الناجمة جراء العدوان الاسرائيلي على مختلف المستويات إضافة للعلاقات الثنائية بين لبنان وسلطنة عمان وسبل تعزيزها في شتى المجالات لاسيما في المجال التشريعي.



وبعد اللقاء، قال الوزير البوسعيدي: "أنا سعيد أن أكون هنا اليوم للقاء الرئيس نبيه بري، فاللقاء كان مثمرًا للغاية وينم عن عمق العلاقة اللبنانية العمانية ومتانتها وصلابتها ويعبر عن تطلعاتنا المشتركة نحو المزيد من التلاقي والتلاحم والتعاون بين الشعبين والبلدين الى آفاق أكبر من في المرحلة المقبلة."



وأشار إلى أن "إستقبال الرئيس بري كان إستقبالًا حارًا، واللقاء إيجابي، وهو يعبر عن إعتزازنا بهذه العلاقة وعمق الصلات القائمة بين البلدين عبر الأزمنة والعصور."