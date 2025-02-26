الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
البقاع
7
o
الجنوب
10
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
14
o
متن
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
البقاع
7
o
الجنوب
10
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
طاولة مستديرة في جامعة الروح القدس حول حماية التراث اللبناني
أخبار لبنان
2025-02-26 | 09:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
طاولة مستديرة في جامعة الروح القدس حول حماية التراث اللبناني
عقدت كليّة الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الروح القدس – الكسليك وكرسي الأونيسكو: "التربية على ريادة الأعمال المسؤولة والتنمية المستدامة" في الجامعة، وبالتعاون مع اللجنة الوطنية اللبنانية للأونيسكو، طاولة مستديرة بعنوان: "حماية التراث اللبناني: الحماية القانونية والدبلوماسية لمواقع التراث العالمي للأونيسكو في لبنان خلال فترات السلم والنزاع"، أدارها الإعلامي يزبك وهبة، بمشاركة نخبة من المتحدثين البارزين.
وقد سلّط المتحدثون الضوء على دور القانون الدولي والدبلوماسية الثقافية في حماية التراث الإنساني العالمي. وشملت محاور النقاش اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية، التعمق في إنجازات لبنان في دبلوماسية الأونيسكو ومساهمات عدد من الخبراء القانونيين والثقافيين.
وهبة
أكد الإعلامي يزبك وهبة على أهمية وضع قوانين دولية تتكامل مع التشريعات الوطنية لحماية الآثار، مشددًا على الدور البارز لمنظمة الأونيسكو في هذا المجال، خصوصا من خلال اتفاقية لاهاي لعام 1954، التي تنص على حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، سواء من الاستيلاء أو الغنيمة والحجز، مع توفير حماية خاصة عبر آليات مثل المادة 16 والشعار الأزرق.
وأشار وهبة إلى الجهود الدبلوماسية والإدارية البارزة للبنان بقيادة السفير مصطفى أديب والمدير العام للآثار المهندس سركيس وجيه الخوري، والتي أسفرت عن صدور قرار دولي من المجلس التنفيذي للأونيسكو في 20 تشرين الأول 2024، يهدف إلى حماية المواقع الأثرية، ودعم التعليم وحماية الصحفيين. كما نجح لبنان في استصدار قرار دولي جديد في 18 تشرين الثاني 2024 خلال جلسة استثنائية، لتعزيز حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة.
الأب الخوري
بدوره، أكد عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الروح القدس - الكسليك، الأب الدكتور وسام الخوري، أن التنمية المستدامة تبدأ بحفظ الآثار وصون ذاكرة الشعب وتاريخه، وهو ما يتطلب تضافر الجهود القانونية والإدارية والدبلوماسية، كما تجلى في النجاحات الدبلوماسية الأخيرة في أيلول وتشرين الثاني الماضيين.
سركيس
من جهته، رأى المدير العام للآثار المهندس سركيس وجيه الخوري أن "التراث الثقافي هو الموروث الذي يعكس طرق المعيشة والعادات والتقاليد والقيم الفنية التي ينقلها المجتمع من جيل إلى آخر. ويمثل هذا التراث مزيجًا غنيًا من الحضارات التي تشكل قوة الهوية اللبنانية، لذا تقع على عاتق المواطنين مسؤولية حمايته والحفاظ عليه"، مشجعًا الطلاب على التخصص في مجال حماية التراث الثقافي، وهو اختصاص جديد يعاني من نقص كبير، مع فتح أبواب المديرية أمامهم لفرص التدريب.
ثم عرّف بالمديرية العامة للآثار ومهامها وأهدافها، لافتًا إلى أنها "هيئة حكومية تابعة لوزارة الثقافة اللبنانية، مسؤولة عن إدارة الآثار وحمايته... وهي تُعد حارسًا للذاكرة التاريخية، وتسعى للحفاظ على الإرث الثقافي باعتباره جزءًا أساسيًا من الهوية الوطنية وأداة فعالة في تحقيق التنمية المستدامة".
وعرض الخوري لأعمال الإصلاح والترميم التي قامت بها المديرية ولاسيما بعد كارثة إنفجار مرفأ بيروت الذي شكّل حدثًا فارقًا أثّر بشكل كبير على القطاع الثقافي، إذ تكبّد هذا القطاع خسائر جسيمة قُدرت بنحو 5 مليار دولار، بعد الأضرار التي لحقت بأكثر من 850 مؤسسة ثقافية.
وقال: "بعدما كنا قد أطلقنا استراتيجية التنمية المستدامة، أصبحت خطتنا اليوم تشمل حماية المواقع الأثرية واتخاذ التدابير الاحترازية لتجنيبها التدمير أثناء الحروب".
كما تحدث عن النشاط الإداري والدبلوماسي في حماية المواقع الأثرية المدرجة في قائمة التراث العالمي، لاسيما أثناء الحرب الأخيرة على لبنان، مفصلًا الجهود التي بذلت من أجل استصدار قرار دولي من المجلس التنفيذي للأونيسكو في 20 تشرين الأول 2024، بمنح الحماية لأربعة وثلاثين موقعًا أثريًا.
وأكد "أن حماية التراث الثقافي مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب التعاون بين الحكومة والمواطنين والمؤسسات الدولية لضمان الحفاظ على هذا الإرث الثمين للأجيال القادمة".
ساسين
أما الكلمة الختامية فألقاها رئيس اللجنة الوطنية للأونيسكو الدكتور شوقي ساسين، الذي تناول تأثيرات الحرب الأخيرة على لبنان، وسلّط الضوء على الدمار الواسع الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي، حيث أورد المجلس الوطني للبحوث العلمية تقريرًا يوثق أكثر من 17,000 اعتداء بين تشرين الأول 2023 وأواخر الشهر نفسه، مستهدفًا السكان، البيئة، الزراعة، البنى التحتية، وحتى بعض الممتلكات الثقافية.
وقال: "لقد نجح لبنان المدمَّر في استصدار حماية معززة لمواقعه، بالطريقتين القانونية والدبلوماسية"، مؤكدًا "أن واجبنا الوطني يفرض علينا التشبث بالعدالة الدولية إطارًا وبالقانون وسيلة من وسائل المواجهة، لأن الظلم الذي يطاولنا يستوجب مواجهات كثيرة في ميادين الحق جمعاء، ومنها المواجهة القانونية التي لا بد أن تثمر مهما طال جفاف الزمان".
أخبار لبنان
مستديرة
جامعة
الروح
القدس
حماية
التراث
اللبناني
التالي
أسرار الصحف 26-02-2025
أدرعي: هاجمنا عناصر من حزب الله داخل موقع لانتاج وتخزين وسائل قتالية في البقاع
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-02-13
جامعة الروح القدس تتألق دولياً في مسابقة جامعة أكسفورد البريطانية
أخبار لبنان
2025-02-13
جامعة الروح القدس تتألق دولياً في مسابقة جامعة أكسفورد البريطانية
0
أخبار لبنان
2025-02-21
نائب مدير صحيفة لوفيغارو يلتقي طلاب جامعة الروح القدس
أخبار لبنان
2025-02-21
نائب مدير صحيفة لوفيغارو يلتقي طلاب جامعة الروح القدس
0
أخبار لبنان
2025-01-08
جامعة الروح القدس تتمّم المرحلة الأولى من ترميم سجلات النفوس في كسروان وفتوح كسروان
أخبار لبنان
2025-01-08
جامعة الروح القدس تتمّم المرحلة الأولى من ترميم سجلات النفوس في كسروان وفتوح كسروان
0
أخبار لبنان
2025-01-24
جامعة الروح القدس نظمت ورشة عمل حول إعادة إعمار الجنوب بهدف تطوير استراتيجية مستدامة وفعالة للتعافي بعد الحرب
أخبار لبنان
2025-01-24
جامعة الروح القدس نظمت ورشة عمل حول إعادة إعمار الجنوب بهدف تطوير استراتيجية مستدامة وفعالة للتعافي بعد الحرب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
تفاصيل جلسة مناقشة البيان الوزاري...
تقارير نشرة الاخبار
13:35
تفاصيل جلسة مناقشة البيان الوزاري...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اليوم الثاني للثقة: سياسة مع "رشّة" بيان وزاري!
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اليوم الثاني للثقة: سياسة مع "رشّة" بيان وزاري!
0
أخبار لبنان
11:55
افرام: لتسخير الذكاء الإصطناعي وتطوير وبرمجة وهندسة توجهاته وقدراته
أخبار لبنان
11:55
افرام: لتسخير الذكاء الإصطناعي وتطوير وبرمجة وهندسة توجهاته وقدراته
0
أخبار لبنان
10:40
الجيش الإسرائيليّ: استهدفنا عنصرًا "بارزًا" من “حزب الله” في غارة دقيقة في لبنان
أخبار لبنان
10:40
الجيش الإسرائيليّ: استهدفنا عنصرًا "بارزًا" من “حزب الله” في غارة دقيقة في لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-02-24
من دون اي خسارة لبنان يحسم صدارة المجموعة السادسة من تصفيات كأس آسيا بتحقيقه انتصاره السادس على التوالي بعد فوزه على الامارات بنتيجة ٩١-٨٨
خبر عاجل
2025-02-24
من دون اي خسارة لبنان يحسم صدارة المجموعة السادسة من تصفيات كأس آسيا بتحقيقه انتصاره السادس على التوالي بعد فوزه على الامارات بنتيجة ٩١-٨٨
0
آخر الأخبار
2025-01-27
معلومات الـLBCI: المواطنون دخلوا الى البستان ومروحين سيرًا والجيش تمركز للمرة الاولى في مروحين بينما تبقى قرية البستان من دون انتشار للجيش اللبناني
آخر الأخبار
2025-01-27
معلومات الـLBCI: المواطنون دخلوا الى البستان ومروحين سيرًا والجيش تمركز للمرة الاولى في مروحين بينما تبقى قرية البستان من دون انتشار للجيش اللبناني
0
أخبار لبنان
2025-02-16
بيان لحزب الله: تحرّكنا سلميّ.. وهناك محاولة مشبوهة لزج الجيش في مواجهة مع أهله
أخبار لبنان
2025-02-16
بيان لحزب الله: تحرّكنا سلميّ.. وهناك محاولة مشبوهة لزج الجيش في مواجهة مع أهله
0
أمن وقضاء
2025-02-16
الجيش: لعدم توجُّه المواطنين إلى المناطق الجنوبية التي لم يستكمَل الانتشار فيها
أمن وقضاء
2025-02-16
الجيش: لعدم توجُّه المواطنين إلى المناطق الجنوبية التي لم يستكمَل الانتشار فيها
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اليوم الثاني للثقة: سياسة مع "رشّة" بيان وزاري!
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اليوم الثاني للثقة: سياسة مع "رشّة" بيان وزاري!
0
أخبار دولية
13:28
موقف ويتكوف بشأن التطبيع وخارطة الطريق الأميركية...
أخبار دولية
13:28
موقف ويتكوف بشأن التطبيع وخارطة الطريق الأميركية...
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:10
مقدمة النشرة المسائية 26-02-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:10
مقدمة النشرة المسائية 26-02-2025
0
أخبار دولية
11:35
ويتكوف: لبنان قادر على حشد الجهود للتطبيع مع إسرائيل
أخبار دولية
11:35
ويتكوف: لبنان قادر على حشد الجهود للتطبيع مع إسرائيل
0
أخبار دولية
08:47
ترامب ينشر مقطع فيديو بالذكاء الإصطناعي للترويج لمشروعه بشأن غزة
أخبار دولية
08:47
ترامب ينشر مقطع فيديو بالذكاء الإصطناعي للترويج لمشروعه بشأن غزة
0
أخبار دولية
08:45
ترامب يعقد أول إجتماع لحكومته الأربعاء بحضور ماسك
أخبار دولية
08:45
ترامب يعقد أول إجتماع لحكومته الأربعاء بحضور ماسك
0
تقارير نشرة الاخبار
08:42
إستكمال مناقشة البيان الوزاري للحكومة...
تقارير نشرة الاخبار
08:42
إستكمال مناقشة البيان الوزاري للحكومة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
لبنان يتأهل لكأس آسيا من دون أي خسارة
تقارير نشرة الاخبار
13:55
لبنان يتأهل لكأس آسيا من دون أي خسارة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بين الإدارة والابتزاز... إيلون ماسك يطالب الموظفين بإرسال 5 إنجازات أو الطرد
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بين الإدارة والابتزاز... إيلون ماسك يطالب الموظفين بإرسال 5 إنجازات أو الطرد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
14:24
مركز طوارئ الصحة: شهيدان و3 جرحى في الغارة على جنتا - بعلبك
خبر عاجل
14:24
مركز طوارئ الصحة: شهيدان و3 جرحى في الغارة على جنتا - بعلبك
2
خبر عاجل
09:04
غارة إسرائيلية إستهدفت سيارة على طريق حوش السيد علي - القصر - شمال الهرمل
خبر عاجل
09:04
غارة إسرائيلية إستهدفت سيارة على طريق حوش السيد علي - القصر - شمال الهرمل
3
صحف اليوم
00:29
باسيل قصّ شريط تدشين المعارضة وكلمة رعد علامة فارقة (الجمهورية)
صحف اليوم
00:29
باسيل قصّ شريط تدشين المعارضة وكلمة رعد علامة فارقة (الجمهورية)
4
حال الطقس
00:43
طقس مستقرّ والحرارة الى ارتفاع .. قبل عودة الكتل الرطبة يوم السبت
حال الطقس
00:43
طقس مستقرّ والحرارة الى ارتفاع .. قبل عودة الكتل الرطبة يوم السبت
5
أخبار لبنان
03:20
بيان حول التحويلات المالية عن شهر شباط للمستفيدين من برنامج "أمان"
أخبار لبنان
03:20
بيان حول التحويلات المالية عن شهر شباط للمستفيدين من برنامج "أمان"
6
أخبار لبنان
05:44
مصدر نيابي في التيار: انسحاب تكتل لبنان القوي من الجلسة اعتراضا على حصر كلمته بالنائب باسيل فيما التكتل هو الوحيد الذي يقف في صفوف المعارضة وبالتالي فإن كلمات الكتل الداعمة هي لزوم ما لا يلزم علما ان النظام الداخلي يسمح للنواب بالكلام
أخبار لبنان
05:44
مصدر نيابي في التيار: انسحاب تكتل لبنان القوي من الجلسة اعتراضا على حصر كلمته بالنائب باسيل فيما التكتل هو الوحيد الذي يقف في صفوف المعارضة وبالتالي فإن كلمات الكتل الداعمة هي لزوم ما لا يلزم علما ان النظام الداخلي يسمح للنواب بالكلام
7
أخبار لبنان
13:45
شخصيات قدمت واجب العزاء بنصرالله وصفي الدين... وجنبلاط وباسيل من أبرز المعزين
أخبار لبنان
13:45
شخصيات قدمت واجب العزاء بنصرالله وصفي الدين... وجنبلاط وباسيل من أبرز المعزين
8
اسرار
23:30
أسرار الصحف 26-02-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 26-02-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More