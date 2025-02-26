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افرام: لتسخير الذكاء الإصطناعي وتطوير وبرمجة وهندسة توجهاته وقدراته
أخبار لبنان
2025-02-26 | 11:55
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افرام: لتسخير الذكاء الإصطناعي وتطوير وبرمجة وهندسة توجهاته وقدراته
حل رئيس المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب المهندس نعمة افرام ضيف شرف على "أسبوع المعرض الميكانيكي" الذي نظمته نقابة المهندسين في مقرها في بيروت برئاسة النقيب فادي حنا، وحضرها حشد من أعضائها ومن المهندسين.
وفي كلمة له أمام الحاضرين، قال افرام: "نحن مؤمنون أن الإبداع في هذا البلد هو أنتم أيها الزملاء. لو كنا ننجز أعمالنا في الشأن العام تمامًا كما نضع مخططاتنا الهندسية، لكان لبنان بألف خير."
وأشار إلى أننا "نفكر مليًا بالخطوات التي يجب أن نتبعها حين نشيد البناء، ولا نتبع أهواءنا وعواطفنا أو رغبات أصحاب المشروع، علمًا ان المهندس يعاني في إرضاء أذواق الأفرقاء المعنيين. لكن بالنتيجة نحن مؤمنون بالتكنوقراطية وبالاحتراف في نظام إدارة يعتمد على الخبراء والتقنيين بدلًا من السياسات التقليدية، وهذا ما لمسته حقيقة في خارطة الطريق التي وضعها نقيب المهندسين ومجلس وأعضاء النقابة الذين يقاربون الـ٧٠ ألف مهندس".
وأوضح أننا "كمهندسين نعيش الزمن ونواكبه، ومعه ندخل عالم التفرد والتميز إلى الإنسانية، التي تعايش زمنًا جديدًا فيه تغيرات خارجة عن المألوف وغير طبيعية. ونحن للمرة الأولى في تاريخ الإنسانية، نشهد كيف تمكن عمل المهندسين من صنع آلة أكثر ذكاء من الإنسان، وكيف تم تسخير الـProcessing Power أي قوة وقدرة المعالجة في الحوسبة والإلكترونيات التي وصلنا إليها عبر الذكاء الاصطناعي، والمزيد المتوقع في السنوات المقبلة وتحديدًا الذكاء الاصطناعي الشامل، الذي يضع كل فرد منا أمام تحد كبير يدفعه أن يبرهن الفائدة والمنفعة والقيمة المضافة في عمله".
ورأى أنه "من هنا، علينا كمهندسين أن نحضر الأجيال المقبلة ليكون لها فعلًا المكان والدور في مسار الحياة، وهذا تحد كبير جدًا، وعلينا أن نحسن التعامل مع هذه الثورة ومع حجمها، من خلال العلم والثقافة وتطوير وتسخير الذكاء الاصطناعي وتطوير وهندسة برمجاته وتوجّهاته وقدراته خدمة للإنسان والإنسانية".
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أسرار الصحف 26-02-2025
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