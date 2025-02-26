ريفي: لم أعد عضوًا في كتلة “تجدد” فأنهينا معركتنا الوطنية

أعلن النائب أشرف ريفي أنّه لم يعد عضوًا في كتلة “تجدد”، “فأنهينا معركتنا الوطنية وأنا ذاهب نحو إطار داخليّ آخر والأمور تسير بمودّة ومحبّة”.

وأكّد أنّ تشغيل مطار القليعات يولّد حركة اقتصادية للبلاد وينعش المنطقة.

ودعا، في حديث لبرنامج “حوار المرحلة”، إلى تعزيز مطار بيروت وتحسينه.

ورأى أنّ “حزب الله” لا يملك قدرة على خوض الحرب مجددًا.

وقال: “لنرحم أهالي الجنوب”.

وأضاف ريفي: “في المناطق المسيحية والسنية والدرزية لا قدرة للحزب على تنفيذ أيّ تهديد والدولة عاجزة عن إعادة الإعمار لذلك ننتظر الدّعم الماليّ العربيّ وننفّذ مطلبه بحصر السّلاح”.

وأوضح أنّ “السّياق الإقليميّ ينص على إنهاء أذرع ايران كلّها خلال أشهر والإيرانيّ برغماتيّ بطبيعته”.

واعتبر أنّ خطاب الشيخ قاسم موجّه للدولة وبعض اللبنانيين من جهة وجمهور المقاومة من جهة اخرى الذي أعطاه أوهامًا.

وأشار إلى وجود تغيّرات كبرى في لبنان والمنطقة والقواعد العسكرية عمومًا تغيرت نحو التفوق التكنولوجيّ.

وقال إنّ قدرة “حزب الله” العسكرية ولّدت توترًا في الداخل اللبنانيّ فقط ولم يعد هناك رادع أمام إسرائيل وحمايتنا تأتي بالطرق الديبلوماسية.

ولفت ريفي إلى أنّ “بيئة المقاومة تعيش تخبطًا لأنّها تمرّ في مرحلة انتقالية والتشييع أوصل رسالة تنصّ على أنّ الحزب خسر القوة العسكريّة لكن قوته الشعبيّة مازالت قائمة”.