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استنفارٌ ديبلوماسيّ ومخاطر إسرائيلية! (الجمهورية)
أخبار لبنان
2025-02-27 | 01:09
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استنفارٌ ديبلوماسيّ ومخاطر إسرائيلية! (الجمهورية)
تخوّف مصدر مسؤول ممّا سمّاها «مخاطر» تحاول إسرائيل أن تُعمِّمها على كل المنطقة.
وقال رداً على سؤال لـ«
الجمهورية
»: «السؤال المركزي لماذا هذا التراخي خصوصاً من قِبل رعاة اتفاق وقف إطلاق النار ومنح إسرائيل الحرّية الكاملة في احتلال النقاط الخمس واستباحة السيادة اللبنانية. في رأيي ما يجري من خروقات واعتداءات والإبقاء على احتلال النقاط الخمس، لا يمكن التوقف عنده كحدث مَوضَعي، بل ينبغي أن نوسّع دائرة النظر من لبنان إلى سائر المنطقة.
ورأى أنّ ما يجري من تطوّرات متسارعة وتمدّدات إسرائيلية على الأرض سواء في فلسطين أو في سوريا، وتحديداً في الجنوب السوري، مندرج في سياق مخطّط كبير يُهدّد مصير ومستقبل المنطقة برمّتها وسط صمت أميركي وغربي ودولي مطبق.
وما يُخشى منه بحسب المصدر،أنّ الوقائع المتسارعة سواء في الضفة الغربية، أو على الأرض السورية تنذر بأنّ الوضع مفتوح على متغيّرات يُخشى معها ألّا تبقى محصورة في النطاق السوري».
أخبار لبنان
صحف اليوم
ديبلوماسيّ
ومخاطر
إسرائيلية!
(الجمهورية)
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