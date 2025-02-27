سلام تلقى من ولي العهد السعودي برقية تهنئة بتأليف الحكومة ونيلها الثقة

تلقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الرئيس برقية تهنئة من ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لمناسبة تأليف الحكومة ونيلها الثقة.



وعبر ولي العهد في برقيته عن "أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق المزيد من التقدم والرقي".