وزارة الأشغال: نعمل على إبقاء الطرق سالكة وآمنة

صباح أبيض من جبال #لبنان! ❄️ مراكز #وزارة_الأشغال تعمل على إبقاء الطرق سالكة وآمنة:

📸 رشّ الملح في مركز حرار – عكار

📸 طريق صنين – الزعرور مفتوحة

🔹جميع الطرق سالكة ضمن مركز عيناتا

🔹طريق الأرز – عيناتا مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

🔹طرق أفقا سالكة مع الحذر من الجليد#MoPWT pic.twitter.com/9K1tzNg4Nj — Ministry of Public Works and Transport - Lebanon (@mopwleb) February 27, 2025

أكدت وزارة الأشغال العامة والنقل في منشور على منصة "إكس" أن "مراكزها تعمل على إبقاء الطرق سالكة وآمنة:رش الملح في مركز حرار - عكارطريق صنين - الزعرور مفتوحةكل الطرق سالكة ضمن مركز عيناتاطريق الأرز - عيناتا مقطوعة بسبب تراكم الثلوجطرق أفقا سالكة مع الحذر من الجليد."