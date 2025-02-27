وزارة الأشغال: نعمل على إبقاء الطرق سالكة وآمنة

صباح أبيض من جبال #لبنان! ❄️ مراكز #وزارة_الأشغال تعمل على إبقاء الطرق سالكة وآمنة:
📸 رشّ الملح في مركز حرار – عكار
📸 طريق صنين – الزعرور مفتوحة
🔹جميع الطرق سالكة ضمن مركز عيناتا
🔹طريق الأرز – عيناتا مقطوعة بسبب تراكم الثلوج
🔹طرق أفقا سالكة مع الحذر من الجليد#MoPWT pic.twitter.com/9K1tzNg4Nj
— Ministry of Public Works and Transport - Lebanon (@mopwleb) February 27, 2025
صباح أبيض من جبال #لبنان! ❄️ مراكز #وزارة_الأشغال تعمل على إبقاء الطرق سالكة وآمنة:
📸 رشّ الملح في مركز حرار – عكار
📸 طريق صنين – الزعرور مفتوحة
🔹جميع الطرق سالكة ضمن مركز عيناتا
🔹طريق الأرز – عيناتا مقطوعة بسبب تراكم الثلوج
🔹طرق أفقا سالكة مع الحذر من الجليد#MoPWT pic.twitter.com/9K1tzNg4Nj