عون هنأ الحكومة بنيلها الثقة ونوه بالمواقف الوطنية الجامعة لجهة الإنفتاح على الحوار

هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الحكومة، رئيسًا وأعضاءً، على نيلها ثقة مجلس النواب، معربًا عن شكره للمجلس النيابي، رئيسًا وأعضاءً، على قيامهم بهذا الواجب الدستوري.وقال: "أثمن ثقة النواب الذين منحوها، وأقدر موقف الذين لم يمنحوها، إذ إن المعارضة في نظامنا الديموقراطي البرلماني تعد حقًا وواجبًا وضرورةً ومسؤوليةً".ونوه بـ"المواقف الوطنية الجامعة لجهة الانفتاح على مبدأ الحوار كما على التسليم بسقف الدولة اللبنانية في القضايا الوطنية الكبرى والتي ظهرت في سلسلة مواقف بارزة في الأيام الماضية، ما يشكل أساسًا يبنى عليه في ورشة الإنقاذ الوطني".