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"كهرباء لبنان ": عودة التغذية تدريجيًا إلى ما كانت عليه بدءًا من صباح أمس

أخبار لبنان
2025-02-27 | 06:25
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&quot;كهرباء لبنان &quot;: عودة التغذية تدريجيًا إلى ما كانت عليه بدءًا من صباح أمس
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"كهرباء لبنان ": عودة التغذية تدريجيًا إلى ما كانت عليه بدءًا من صباح أمس

 أعلنت مؤسسة "كهرباء لبنان " ، في بيان انه "خلافًا لما يتم التداول به في بعض الصحف ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، من معلومات غير دقيقة حيال مسألة التغذية بالتيار الكهربائي، ولما كان قد تم معالجة الإشكالية القائمة مع الجانب العراقي من قبل المعنيين، فيما يعود إلى اتفاقية مبادلة زيت الوقود الثقيل، حيث أفضت بنتيجتها إلى إعطاء الجانب العراقي الموافقة والسماح بتحميل مورد المحروقات الكميات اللازمة من مرفأ التحميل بالعراق في مقابل إعطائه الإذن للمباشرة بتفريغ حمولة شحنة مادة الغاز اويل (المخصصة لشهر كانون الثاني 2025) الموردة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بواسطة وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط بتاريخ 25/02/2025، والتي كانت راسية منذ تاريخ 17/02/2025 قبالة مصب معمل دير عمار".

وأعلنت المؤسسة في بيانها "تخفيض الإجراءات والتدابير الاحترازية التي سبق وأن اتخذتها خلال الأسبوعين الماضيين لتجنب العتمة الشاملة. وبالرغم من تلك الإجراءات فقد نفذ خزين معمل الزهراني بالكامل وبقي في خزين معمل دير عمار ما يكفي لتشغيله لحوالي 10 ساعات كحد أقصى، وذلك جراء الإشكالية التي كانت قائمة والتي هي خارجة عن إرادة ومسؤولية كل من وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان بالكامل. وبالتالي تفيد على أثر ذلك المؤسسة عن إعادة التغذية بالتيار الكهربائي تدريجا إلى ما كانت عليه بدءًا من صباح يوم أمس الواقع فيه 26/02/2025، لتبلغ حوالي 6-8 ساعات يوميًا على مختلف الأراضي اللبنانية".

أواكدت المؤسسة أن أي قرار متعلق بالتغذية بالتيار الكهربائي لا يتخذ سوى بالارتكاز الى أسباب فنية محضة، وأنه لا يتخذ فقط استنادًا إلى مدى توفر المحروقات راهنًا، فهذا عامل واحد من عوامل عدة يتم الاستناد عليها، يذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:‌

أ -مدى توفر جهوزية محطات توليد الطاقة ومواعيد استحقاق الصيانات على المجموعات الإنتاجية.

ب - مدى استمرارية إمداد المؤسسة بالمحروقات بشكل متواصل بما لا يقل عن ثلاثة (3) أشهر مقبلة.

ج - مستويات الجباية المتوقعة خلال الأشهر المقبلة في مختلف المناطق، سيما بعد أن تأثرت سلبًا جراء العدوان الإسرائيلي.

‌د- الوضع المالي الحالي والمرتقب للأشهر المقبلة لدى المؤسسة ومدى إمكانيتها إجراء التصليحات اللازمة وإمكانية تغطية ثمن المحروقات التي سيتم استهلاكها على أثر ما تقدم أعلاه".

وإذ شكرت  مؤسسة كهرباء لبنان جميع الجهات المعنية التي ساهمت في معالجة هذه المسألة مع الجانب العراقي، أملت "أن تتم معالجة هذه المسألة بصورة نهائية، بشكل يؤدي إلى معاودة تزويد المؤسسة بالمحروقات بصورة مستمرة ودائمة تلبيةً لحاجات معامل إنتاج الطاقة الكهربائية لديها".

وأكدت ان "المؤسسة  ستبقي جميع المواطنين على بينة بأي مستجدات تطرأ فيما خص التغذية بالتيار الكهربائي، عبر بيانات لاحقة في هذا الخصوص".

أخبار لبنان

لبنان

":

التغذية

تدريجيًا

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