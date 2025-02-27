درغام: سنكون معارضة بناءة

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام الى أن كلمة رئيس التيار "الوطني الحر" جبران باسيل، "كانت الاعنف والاحق، وعبر فيها عن الهواجس اللبنانية بالعناوين العريضة"، مؤكدا أنه "لم يكن هناك إحترام لوحدة المعايير من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال مناقشة البيان الوزاري، وهناك كتل من خمسة أشخاص تحدثوا فيها أربعة نواب، فهل المطلوب أن نكون خارج كتل حتى نتمكن من توجيه سؤال للحكومة؟".



وقال في حديث عبر برنامج "نهاركم سعيد" على شاشة الـLBCI : "للأسف على ما يبدو أن الرئيس سلام يعتبر أنه رئيس حكومة لفريق من اللبنانيين، ولولا التيار "الوطني الحر" لما كان اليوم رئيس حكومة".



وشدد درغام على أن "أهم ملف اليوم هو ملف عودة النازحين السوريين فوجودهم في لبنان غير شرعي، ونرفض أي كلام عن العودة الطوعية ونعتبره كلام مبطن عن التوطين"، مؤكدا أننا "قمنا بقناعتنا ولا يهم إن كنا داخل الحكومة أو خارجها، المهم أن تلتزم الحكومة بوعودها وسنكون معارضة بناءة".



وعن مضمون كلمته التي كان سيلقيها في المجلس، قال درغام: "لو تمكنت من الحديث لكنت سأطالب بفتح مطار القليعات في عكار وانشاء الجامعة اللبنانية للعكارين والاوتوستراد العربي الحيوي، اضافة الى ملف التربية ومطالب الاساتذة المحقة والقضاء".



واضاف: "للأسف المعارضة السابقة كانت تدميرية، فكم من مشروع عرقل لأن التيار قام به، اما بالنسبة لليوم فنحن في المعارضة الايجابية البناءة".



وعن الانتقادات التي وجهت للتيار خلال تشييع الامين العام لـ"حزب الله" الشهيد السيد حسن نصرالله، أكد درغام أن "تشييع السيد نصرالله كان يوما وطنيا بإمتياز، وكثر من اللبنانيين أحبوا سماحته بسبب شجاعته وصدقه والكاريزما الخاصة به، بالرغم من أن البعض منهم ليس من مؤيدي الحزب"، واوضح أن "التيار الوطني الحر قام بواجب التعزية والمشاركة في التشييع، إن كان بإرسال وفد نيابي أو تقديم العزاء شخصيا، ولن نرد على الكلام الذي قيل احتراما للحدث وأهميته ورمزيته".



