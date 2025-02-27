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سلسلة لقاءات لسلام... وهذا ما بحثه مع زواره
أخبار لبنان
2025-02-27 | 07:02
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سلسلة لقاءات لسلام... وهذا ما بحثه مع زواره
بحث رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الحكومية الأمينة العامة لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية آن ماري ديسكوت، في حضور السفير الفرنسي في بيروت هيرفيه ماغرو، في ابرز التحديات التي تواجه الحكومة، ولا سيما ضرورة استكمال الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية المحتلة كافة، اضافةً الى ملف اعادة الاعمار.
واستقبل الرئيس سلام وفدًا من نقابة المحامين برئاسة النقيب فادي المصري الذي اكد وقوف النقابة الى جانبه بكل الخطوات التي سيقوم بها مع الحكومة من أجل الاصلاح والانقاذ، ولأن يكون لبنان دولة تحترم الانسان والحق والحرية والحفاظ على المسلمات الأساسية التي جعلت منا دولة مميزة في هذا العالم."
وفي موضوع التعيينات القضائية، أكد المصري ضرورة إنقاذ العدلية من الشلل الحاصل، مبدياً استعداد النقابة لتتعاون مع الحكومة ورئيسها ووزير العدل لتحقيق هذا الأمر والسير بالملفات الكبرى والصغرى، ومنها موضوع انفجار مرفأ بيروت وتدمير العاصمة وسياسة عدم المحاسبة.
وفي ملف المودعين والملف المصرفي ، ابدى المصري الاستعداد لمساعدة سلام من اجل معرفة ماذا حصل، وتوزيع المسؤوليات بالنسبة لانهيار القطاع المصرفي والمالي والاقتصادي، واعادة هيكلة المصارف على أسس سليمة وثابتة وعصرية تحترم المعايير العالمية، اضافة الى موضوع استعادة الودائع وايجاد تشريع خاص يرعى هذا الموضوع .
كما التقى رئيس الحكومة وفداً من الجامعة الاميركية في بيروت برئاسة الدكتور فضلو خوري الذي وضع كل إمكانات الجامعة الاميركية بمختلف قطاعاتها من جامعات ومستشفيات بخدمة الوطن.
والتقى سلام وفدًا من دار الايتام الاسلامية برئاسة عارف اليافي الذي وجه له دعوة لحضور الافطار الرمضاني الذي سيقام في ١٨ اذار المقبل في "سي سايد ارينا".
كما تسلّم من وفدًا من صندوق الزكاة برئاسة القنصل محمد الجوزو دعوة لحضور حفل افطار صندوق الزكاة في السابع من اذار المقبل في البيال".
أخبار لبنان
لقاءات
لسلام...
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