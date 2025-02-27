نقابة الدواجن: الدواجن متوفرة والاسعار مستقرة

طمأن رئيس النقابة اللبنانية للدواجن في لبنان وليم بطرس أنّ الدواجن البلدية الطازجة متوفرة بوفرة في الأسواق اللبنانية.وأكّد، في بيان، أنّ الانتاج المحليّ قادر على تلبية حاجات الاستهلاك، لا سيما عشية شهر رمضان.ولفت إلى أنّه، خلال هذه الفترة، يرتفع الطلب على الفروج ومقطعات الدجاج أكثر من غيرها، للزوم استعمالها للمنسف والمحاشي.وأوضح انه "هذا العام ونتيجة تصادف بدء الصوم عند الطوائف المسيحية والذي يؤدي الى تراجع استهلاك اللحوم، وكذلك بدء شهر رمضان حين يزيد الإستهلاك خصوصًا في الاسبوعين الاول والاخير من رمضان ويكثر الطلب على الفروج ومقطعات الدجاج، فإن ذلك سيؤدي الى توازن الطلب في السوق المحلية".أما بخصوص الأسعار، فأكّد بطرس أنّها تخضع للعرض والطلب وذلك استنادًا الى كمية الانتاج وكمية الإستهلاك.وقال إنّه يبدو حتى الساعة أنّ الاسعار ستظل ضمن الهوامش المنطقية وتاليًا هناك استقرار في اسعار الدجاج.