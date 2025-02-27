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الصدي إلتقى روداكوف وبحث مع "اليونيسف" و"وكالة التنمية الفرنسية" في تعزيز التعاون
أخبار لبنان
2025-02-27 | 09:44
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الصدي إلتقى روداكوف وبحث مع "اليونيسف" و"وكالة التنمية الفرنسية" في تعزيز التعاون
إستقبل وزير الطاقة والمياه جو الصدي ممثل منظمة "اليونيسف" في لبنان أكيل أيار في لقاء تعارف، ترافقه جوانا سعادة المتخصصة في برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة في اليونيسف.
وتم البحث في التعاون القائم بين الوزارة والمنظمة وسبل تعزيزه. كما تم التطرق في هذا الاطار الى المشاريع المشتركة قيد التنفيذ وتلك المستقبلية خصوصًا في قطاعي المياه والصرف الصحي.
والتقى الصدي السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف الذي قدم له التهئنة بتسلمه مهامه الوزارية، وبحثا في العلاقات الثنائية بين لبنان وروسيا.
وعرض الصدي مع الدكتور رامي صليبا ممثل الوكالة الفرنسية للتنمية وميراي رزق المستشارة لدى الوكالة لمشروع إصلاح قطاع المياه لدور الوكالة في لبنان والمشاريع التي تتعاون فيها مع الوزارة وسبل تعزيز الشراكة بين الطرفين.
أخبار لبنان
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