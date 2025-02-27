الوزير سلامة بحث مع السفيرة الاميركية العلاقات الثنائية

إستقبل وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان ليزا جونسون في زيارة تهنئة متمنيةً له التوفيق في مهامه .



وتطرق اللقاء الى التطورات والمستجدات العامة محليًا واقليميًا ودوليًا إضافةً الى العلاقات الثنائية لاسيما الثقافية منها وأهمية تطوير وتفعيل التبادل الثقافي في مختلف المجالات بين البلدين.