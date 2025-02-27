جنبلاط من قصر بعبدا: المشروع الاسرائيليّ هو تقسيم المِنطقة كلّها

أكد الرئيس السابق للحزب التقدميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط أنّ المشروع الاسرائيليّ هو تقسيم المِنطقة كلّها.



وشدد، من قصر بعبدا، على وجوب مواجهة هذا الأمر وتحصين لبنان.



وقال: "هناك جدول أعمال لدى الدول العربية لضخ المساعدات ويكمن بالإصلاح ورئيس الجمهورية أتى بفريق عمل للقيام بهذا".



وأضاف: "بعد طول انتظار انتخب رئيسٌ للجمهورية ونأمل خيرًا بالفريق الجديد والتحديات كبيرة جدًا وسنواجه إلى جانبه".