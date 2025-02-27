عيسى الخوري بحث مع سفير الهند إمكانية التبادل التجاري والتعاون المعرفي

التقى وزير الصناعة جو عيسى الخوري سفير الهند في لبنان محمد نور الرحمن شيخ، في زيارة تعارف، بحثا فيها سبل تعزيز التعاون بين البلدين. وتركّز اللقاء على إمكانية تبادل التجارب والخبرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات اللبنانية.

وقدّم السفير الهندي للوزير كتابا يستعرض رؤية رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وكيفية ترجمتها الى سياسات واقعية في مختلف المجالات.