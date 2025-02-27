الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
البقاع
6
o
الجنوب
13
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
14
o
متن
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
12
o
البقاع
6
o
الجنوب
13
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الصحة في لقاء مع السفير الفرنسيّ: لإعادة إعمار ما هدمه العدوان
أخبار لبنان
2025-02-27 | 12:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وزير الصحة في لقاء مع السفير الفرنسيّ: لإعادة إعمار ما هدمه العدوان
إستقبل وزير الصحة ركان ناصر الدين في مكتبه في الوزارة، السفير الفرنسيّ لدى لبنان هيرفي ماغرو في لقاء تعارف.
وبحثا في مشاريع التعاون في مجال الصحة بين لبنان وفرنسا.
ونوه ناصر الدين "بأهمية الدعم الإيجابيّ الذي تقدمه فرنسا"،.
ولفت إلى أنّ "الوقت الآن هو لإعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيليّ والإستمرار في بناء النظام الصحي، الأمر الذي لا يمكن أن يحصل من دون خطة استراتيجية تحدد الأولويات"،
وقال إنّه "ملتزم تطبيق الخطة الاستراتيجية الموضوعة والتي يتم تنفيذها منذ الإعلان عنها في كانون الثاني 2023".
وأكد السفير الفرنسي أنّ "قطاع الصحة يحتل، بعد قطاع التربية والتعليم، المرتبة الثانية في التعاون اللبناني الفرنسي وسيتم استكمال هذه المهمة في المرحلة المقبلة من خلال تقديم الدعم والمساعدة والعمل على أساس الخطة الاستراتيجية التي تعكس رؤية واضحة لتطوير القطاع الصحي".
واستعرضا المشاريع المشتركة في اجتماع موسع إنضم إليه المسؤولون عن هذه المشاريع في وزارة الصحة العامة وفريق عمل السفارة، ومن أبرزها: مشاريع توأمة بين مستشفيات حكومية في لبنان ومستشفيات فرنسية في مجالات علاج السرطان والقلب وغسيل الكلى وصحة الأم والطفل وخدمات الطوارئ والعناية المركزة، إضافة إلى البحث مع مؤسسة "باستور" في تأهيل المختبر المركزي بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، ومشاريع أخرى تتصل بالصحة النفسية والرعاية الصحية الأولية وجودة الخدمات والصحة الرقمية.
كذلك، استقبل ناصر الدين ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان عبد الناصر أبو بكر وتناول البحث مشاريع التعاون القائمة وتعزيزها بهدف المضي في تطوير النظام الصحيّ في لبنان ومواجهة تداعيات العدوان.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
الصحة
السفير
الفرنسيّ:
لإعادة
إعمار
العدوان
التالي
طقس مستقرّ وبارد...
اليكم الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج..
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-02-16
الشيخ نعيم قاسم: ما هدمته إسرائيل هدمته في الدولة اللبنانية وعلى الدولة اللبنانية مسؤولية العمل على إعادة الإعمار
خبر عاجل
2025-02-16
الشيخ نعيم قاسم: ما هدمته إسرائيل هدمته في الدولة اللبنانية وعلى الدولة اللبنانية مسؤولية العمل على إعادة الإعمار
0
آخر الأخبار
2025-02-17
السفير المصريّ: الدولة اللبنانية ستضع خطة إعادة الإعمار وستُعرضها على الشركاء للبحث في الوسيلة الأفضل لتنفيذها
آخر الأخبار
2025-02-17
السفير المصريّ: الدولة اللبنانية ستضع خطة إعادة الإعمار وستُعرضها على الشركاء للبحث في الوسيلة الأفضل لتنفيذها
0
أخبار دولية
2025-02-17
وزير خارجية مصر وكبيرة منسقي الأمم المتحدة يبحثان إعادة إعمار غزة
أخبار دولية
2025-02-17
وزير خارجية مصر وكبيرة منسقي الأمم المتحدة يبحثان إعادة إعمار غزة
0
أخبار دولية
2025-02-05
وزير الخارجية الأميركي يوضح أن ترامب يريد خروج سكان غزة موقتا ريثما تجري إعادة إعمار القطاع
أخبار دولية
2025-02-05
وزير الخارجية الأميركي يوضح أن ترامب يريد خروج سكان غزة موقتا ريثما تجري إعادة إعمار القطاع
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:31
الرئيس سلام تلقى دعوة نقلها اليه المفتي الرفاعي لحضور افطار دار الفتوى
أخبار لبنان
15:31
الرئيس سلام تلقى دعوة نقلها اليه المفتي الرفاعي لحضور افطار دار الفتوى
0
أخبار لبنان
15:04
جنبلاط: نأمل أن تكون هذه المرحلة مرحلة عمل وتطوير
أخبار لبنان
15:04
جنبلاط: نأمل أن تكون هذه المرحلة مرحلة عمل وتطوير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
في الخارج بعثات لبنانية وسفارات غب الطلب
تقارير نشرة الاخبار
13:34
في الخارج بعثات لبنانية وسفارات غب الطلب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
بين لبنان والعراق مليار دولار
تقارير نشرة الاخبار
13:24
بين لبنان والعراق مليار دولار
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-01-12
الخطوط الجوية الإيطالية تستأنف رحلاتها إلى طرابلس الليبية بعد انقطاع 10 سنوات
أخبار دولية
2025-01-12
الخطوط الجوية الإيطالية تستأنف رحلاتها إلى طرابلس الليبية بعد انقطاع 10 سنوات
0
أخبار دولية
2025-02-03
رئيس تايوان: الصين وتايوان في حاجة إلى السلام في ظل التغيرات العالمية المتعددة
أخبار دولية
2025-02-03
رئيس تايوان: الصين وتايوان في حاجة إلى السلام في ظل التغيرات العالمية المتعددة
0
أخبار دولية
2025-02-26
ترامب: على أوكرانيا أن "تنسى" مسألة الانضمام إلى حلف الأطلسي
أخبار دولية
2025-02-26
ترامب: على أوكرانيا أن "تنسى" مسألة الانضمام إلى حلف الأطلسي
0
فنّ
2025-01-24
"هذه سنّة الحياة"... منشور غامض لنانسي عجرم يثير شكوك الجمهور: ما القصة؟
فنّ
2025-01-24
"هذه سنّة الحياة"... منشور غامض لنانسي عجرم يثير شكوك الجمهور: ما القصة؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
"اكرم من مين" من قلب الفوروم دو بيروت "ليالي زمان" : زلزال شهر رمضان!
تقارير نشرة الاخبار
14:13
"اكرم من مين" من قلب الفوروم دو بيروت "ليالي زمان" : زلزال شهر رمضان!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
ترامب vs الاتحاد الأوروبي... الإعلان عن 25 % كرسوم جمركية
تقارير نشرة الاخبار
14:09
ترامب vs الاتحاد الأوروبي... الإعلان عن 25 % كرسوم جمركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
نتنياهو يحاول تمديد مهلة لمرحلة الاولى من صفقة تبادل الأسرى... وهذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:54
نتنياهو يحاول تمديد مهلة لمرحلة الاولى من صفقة تبادل الأسرى... وهذه التفاصيل
0
أخبار دولية
13:44
من جديد ... ماذا عن تفجيرات البيجر؟
أخبار دولية
13:44
من جديد ... ماذا عن تفجيرات البيجر؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
في الخارج بعثات لبنانية وسفارات غب الطلب
تقارير نشرة الاخبار
13:34
في الخارج بعثات لبنانية وسفارات غب الطلب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
بين لبنان والعراق مليار دولار
تقارير نشرة الاخبار
13:24
بين لبنان والعراق مليار دولار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
مؤتمر لتعزيز المجتمع المسيحيّ في لبنان... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:22
مؤتمر لتعزيز المجتمع المسيحيّ في لبنان... اليكم التفاصيل
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 27-2-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 27-2-2025
0
أخبار لبنان
10:29
جنبلاط من قصر بعبدا: المشروع الاسرائيليّ هو تقسيم المِنطقة كلّها
أخبار لبنان
10:29
جنبلاط من قصر بعبدا: المشروع الاسرائيليّ هو تقسيم المِنطقة كلّها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
06:57
العثور على الممثل جين هاكمان وزوجته ميتَين في منزلهما... وهذه التفاصيل
فنّ
06:57
العثور على الممثل جين هاكمان وزوجته ميتَين في منزلهما... وهذه التفاصيل
2
آخر الأخبار
15:36
ريفي لـ #حوارـالمرحلة : لم أعد عضوًا في كتلة “تجدد” فأنهينا معركتنا الوطنية وأنا ذاهب نحو إطار داخليّ آخر والأمور تسير بمودّة ومحبّة
آخر الأخبار
15:36
ريفي لـ #حوارـالمرحلة : لم أعد عضوًا في كتلة “تجدد” فأنهينا معركتنا الوطنية وأنا ذاهب نحو إطار داخليّ آخر والأمور تسير بمودّة ومحبّة
3
أخبار لبنان
04:55
بيان مشترك بين قيادتي حركة أمل وحزب الله
أخبار لبنان
04:55
بيان مشترك بين قيادتي حركة أمل وحزب الله
4
حال الطقس
00:50
طقس مستقرّ وبارد...
حال الطقس
00:50
طقس مستقرّ وبارد...
5
أخبار لبنان
06:25
"كهرباء لبنان ": عودة التغذية تدريجيًا إلى ما كانت عليه بدءًا من صباح أمس
أخبار لبنان
06:25
"كهرباء لبنان ": عودة التغذية تدريجيًا إلى ما كانت عليه بدءًا من صباح أمس
6
اسرار
23:30
أسرار الصحف 27-02-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 27-02-2025
7
أخبار لبنان
01:09
استنفارٌ ديبلوماسيّ ومخاطر إسرائيلية! (الجمهورية)
أخبار لبنان
01:09
استنفارٌ ديبلوماسيّ ومخاطر إسرائيلية! (الجمهورية)
8
أخبار لبنان
15:36
ريفي: لم أعد عضوًا في كتلة “تجدد” فأنهينا معركتنا الوطنية
أخبار لبنان
15:36
ريفي: لم أعد عضوًا في كتلة “تجدد” فأنهينا معركتنا الوطنية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More