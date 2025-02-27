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جنبلاط: نأمل أن تكون هذه المرحلة مرحلة عمل وتطوير
أخبار لبنان
2025-02-27 | 15:04
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جنبلاط: نأمل أن تكون هذه المرحلة مرحلة عمل وتطوير
عُقد مؤتمر لمنظمة الشّباب التقدميّ السياسيّ الإصلاحيّ.
وأكّد رئيس حزب التقدمي الاشتراكيّ تيمور جنبلاط أنّ الطموح ليس فقط في السياسة، بل أيضًا بالعلم، والثقافة، والرياضة، والفن، والأعمال.
ولفت إلى مستوى التطور الذي بلغه التقدم التكنولوجيّ مع دخول الذكاء الاصطناعيّ، والفرص والتحديات التي يخلقها.
وأمل أن تكون هذه المرحلة التي دخل فيها البلد مع العهد والحكومة، مرحلة عمل وتطوير.
وشدد على وجوب أن تباشر الحكومة التي أخذت الثقة النيابية، بالإصلاحات، والإعمار، وإعادة ثقة الناس بالمؤسسات، وتأهيل الإدارة العامة، وإعادة أموال المودعين وغيرها الكثير من الأمور الأساسية.
كما شدد على وجوب العمل لكي نستعيد كل الأراضي اللبنانية التي لا تزال محتلة في الجنوب، وتطبيق كامل القرار ١٧٠١، وتأمين كل الدعم للجيش اللبنانيّ كي يقوم بدوره بالدفاع عن لبنان.
وقال جنبلاط: "اليوم لبنان بحاجة لكم أنتم الشباب، بحاجة لكم في كل المحطات والاستحقاقات، وبحاجة لكم في الانتخابات البلدية المقبلة، من أجل الإنماء في كل القرى والبلدات".
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