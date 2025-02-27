الرئيس سلام تلقى دعوة نقلها اليه المفتي الرفاعي لحضور افطار دار الفتوى

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا ، مفتي بعلبك-الهرمل بكر الرفاعي وعضوي مجلس عمدة صندوق الزكاة ادبب بساتنه وبسام برغوت.



بعد اللقاء قال المفتي الرفاعي :" شرفنا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بتمثيله لتوجيه دعوة الى رئيس الحكومة لحضور الافطار الذي يقيمه المفتي دريان في دار الفتوى غروب ١٥ اذار المقبل".