تيمور جنبلاط : على الحكومة أن تباشر بالإصلاحات والإعمار

أمل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي ورئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط في "أن تكون هذه المرحلة التي دخل فيها البلد مع العهد والحكومة، مرحلة عمل وتطوير، والشباب أيضاً يجب أن يكونوا أساساً في هذا المسار."



وأكد جنبلاط، في كلمته خلال المؤتمر السياسي الشبابي الإصلاحي لـ"منظمة الشباب التقدمي"، أن "على الحكومة التي أخذت الثقة النيابية أن تباشر بالإصلاحات، والإعمار، وإعادة ثقة الناس بالمؤسسات، وتأهيل الإدارة العامة، وإعادة أموال المودعين وغيرها الكثير من الأمور الأساسية".



وشدد على وجوب العمل لاستعادة كل الأراضي اللبنانية التي ما زالت محتلة في الجنوب، وتطبيق كامل القرار ١٧٠١، وتأمين كل الدعم للجيش اللبناني كي يقوم بدوره بالدفاع عن لبنان.



