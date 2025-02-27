الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تيمور جنبلاط : على الحكومة أن تباشر بالإصلاحات والإعمار

أخبار لبنان
2025-02-27 | 18:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تيمور جنبلاط : على الحكومة أن تباشر بالإصلاحات والإعمار
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تيمور جنبلاط : على الحكومة أن تباشر بالإصلاحات والإعمار

أمل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي ورئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط في "أن تكون هذه المرحلة التي دخل فيها البلد مع العهد والحكومة، مرحلة عمل وتطوير، والشباب أيضاً يجب أن يكونوا أساساً في هذا المسار."

وأكد جنبلاط، في كلمته خلال المؤتمر السياسي الشبابي الإصلاحي  لـ"منظمة الشباب التقدمي"، أن "على الحكومة التي أخذت الثقة النيابية أن تباشر بالإصلاحات، والإعمار، وإعادة ثقة الناس بالمؤسسات، وتأهيل الإدارة العامة، وإعادة أموال المودعين وغيرها الكثير من الأمور الأساسية".

وشدد على وجوب العمل لاستعادة كل الأراضي اللبنانية التي ما زالت محتلة في الجنوب، وتطبيق كامل القرار ١٧٠١، وتأمين كل الدعم للجيش اللبناني كي يقوم بدوره بالدفاع عن لبنان.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

جنبلاط

الحكومة

تباشر

بالإصلاحات

والإعمار

LBCI التالي
"كهرباء لبنان ": عودة التغذية تدريجيًا إلى ما كانت عليه بدءًا من صباح أمس
نهرا: لمنع بيع وإطلاق المفرقعات النارية في طرابلس مع إقتراب شهر رمضان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-02-01

تيمور جنبلاط: لتذليل العقبات أمام تأليف الحكومة

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-18

تيمور جنبلاط شكر ماكرون وغوتيريش على دعمهما للبنان: لتشكيل حكومة منتجة والبدء بعمل إنقاذي للدولة

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-19

وفد من "حزب الله" سلم تيمور جنبلاط دعوة لحضور مراسم تشييع نصرالله وصفي الدين

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-14

تيمور جنبلاط زار ضريح الرئيس الحريري في ذكرى استشهاده

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
04:09

"الطاقة" أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة بشهر شباط

LBCI
أخبار لبنان
03:51

سلام مخاطبًا الجيش اللبنانيّ: سوف نعمل على تمكينكم

LBCI
أخبار لبنان
03:36

كركي: 441 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطبّاء منذ مطلع العام

LBCI
أمن وقضاء
03:32

مسلّحة بصورة دائمة... توقيف مروّجة مخدرات في الدكوانة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
04:09

"الطاقة" أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة بشهر شباط

LBCI
أخبار لبنان
02:24

هكذا سيكون طقس الـWeekend...

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-26

ريفي لـ #حوارـالمرحلة : هناك تغيرات كبرى في لبنان والمنطقة والقواعد العسكرية عمومًا تغيرت نحو التفوق التكنولوجيّ وقدرة “حزب الله” العسكرية ولّدت توترًا في الداخل اللبنانيّ فقط ولم يعد هناك رادع أمام إسرائيل وحمايتنا تأتي بالطرق الديبلوماسية

LBCI
أخبار دولية
18:26

السيسي يتلقى اتصالا من ميلوني يتناول الأوضاع في غزة وملف الهجرة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
18:23

ترامب: نجري محادثات جيدة بشأن غزة ونعمل جاهدين لإنهاء الحرب في أوكرانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

"اكرم من مين" من قلب الفوروم دو بيروت "ليالي زمان" : زلزال شهر رمضان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

ترامب vs الاتحاد الأوروبي... الإعلان عن 25 % كرسوم جمركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

نتنياهو يحاول تمديد مهلة لمرحلة الاولى من صفقة تبادل الأسرى... وهذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
13:44

من جديد ... ماذا عن تفجيرات البيجر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

في الخارج بعثات لبنانية وسفارات غب الطلب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

بين لبنان والعراق مليار دولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

مؤتمر لتعزيز المجتمع المسيحيّ في لبنان... اليكم التفاصيل

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 27-2-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
06:57

العثور على الممثل جين هاكمان وزوجته ميتَين في منزلهما... وهذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
04:55

بيان مشترك بين قيادتي حركة أمل وحزب الله

LBCI
أخبار لبنان
06:25

"كهرباء لبنان ": عودة التغذية تدريجيًا إلى ما كانت عليه بدءًا من صباح أمس

LBCI
أخبار لبنان
02:24

هكذا سيكون طقس الـWeekend...

LBCI
خبر عاجل
13:28

24 ساعة تفصلنا عن بداية "أكرم من مين" مع وسام حنا... ننتظركم في "ليالي زمان" في الفوروم دو بيروت غدًا الجمعة في 8:30 مساء للمشاركة ولربح جوائز وCash!

LBCI
أخبار دولية
13:44

من جديد ... ماذا عن تفجيرات البيجر؟

LBCI
صحة وتغذية
12:00

فاكهة قادرة على تعزيز صحة الأمعاء والكبد ومحاربة السرطان... ما هي؟

LBCI
صحف اليوم
00:08

جلسة اولى للوزراء لتعيين القادة العسكريين والامنيين (اللواء)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More