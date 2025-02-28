نواف سلام إلى الجنوب

انطلق رئيس الحكومة نواف سلام ترافقه وزيرة البيئة تمارا الزين على متن طائرة مروحية إلى الجنوب، في زيارة تشمل ثكنات الجيش في صور ومرجعيون، وستكون له محطتان في الخيام والنبطية، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.