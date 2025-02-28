هكذا سيكون طقس الـWeekend...

يسيطر على لبنان طقس مستقر وبارد مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة لتعود وتتمحور حول معدلاتها.



ومن المتوقع أن تؤثر على لبنان كتل رطبة يوم غد السبت تترافق مع أمطار متفرقة وثلوج على الجبال، ليعود ويستقر الطقس مجدداً يوم الأحد.



تفاصيل طقس اليوم :



- درجات الحرارة تتراوح بين ٩ و١٩ درجة ساحلا، بين ١ و١٤ درجة بقاعاً وبين ٥ و١٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: مستقر وغائم جزئيا ويتقلب منتصف الليل مع احتمال خفيف لأمطار محلية

- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٧٥٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٩ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٤٠ سم) وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين :



السبت: الطقس غير مستقر وغائم مع تساقط أمطار متفرقة وثلوج على الـ١٦٠٠ متر. أما درجات الحرارة فتتراوح بين ٨ و١٧ درجة ساحلا، بين ٢ و١٢ درجة بقاعاً وبين ٤ و٩ درجات على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة بين ١٠ و٤٠ كم/س.



الأحد: الطقس مستقر ومشمس الى غائم جزئيا، ودرجات الحرارة تتراوح بين ٩ و١٩ درجة ساحلا، وبين ١ و١٤ درجة بقاعاً وبين ٦ و١٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ١٠ و٤٠ كم/س.