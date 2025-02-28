أدرعي: قضينا في الهرمل على محمد مهدي علي شاهين وهو عنصر من “حزب الله”

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ طائرة لسلاح الجو هاجمت ليل الخميس، في منطقة الهرمل، بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية.

وقال، عبر اكس إنّها “قضت على محمد مهدي علي شاهين، وهو عنصر من “حزب الله” الذي أشرف على صفقات من شراء الوسائل القتالية على الحدود السورية اللبنانية منذ دخول التفهمات بين إسرائيل ولبنان إلى حيز التنفيذ”.

وكتب: ”كان شاهين من أبرز المخربين المنتمين إلى الوحدة الجغرافية المسؤولة عن منطقة البقاع في حزب الله والحريصة في الفترة الاخيرة على نقل الوسائل القتالية من سوريا إلى لبنان.

وفي إطار منصبه تولى شاهين المسؤولية عن تنفيذ صفقات من شراء الوسائل القتالية لصالح المنظمة وتنسيق وصول الشحنات مع توزيعها على الوحدات المختلفة بما يدعم استمرار عملية إعادة بناء قدرات حزب الله.

هذا وعمل شاهين مع تجار أو مهربين مختلفين منتشرين على الحدود السورية اللبنانية ويتعاونون مع منظمة حزب الله.

شكلت نشاطات شاهين تهديدا لدولة إسرائيل ومواطنيها وخرقا خطيرا للتفهمات بين إسرائيل ولبنان”.