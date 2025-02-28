سلام لوفد أهالي الضهيرة المعتصمين أمام ثكنة بنوا بركات: نعدكم بالعودة الآمنة

أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن "الحكومة بدأت قبل نيلها الثقة بحشد الدعم العربي والدولي من أجل إجبار العدو على الانسحاب من الأراضي اللبنانية وما يسمى النقاط الخمس"، معتبرا ألا استقرار حقيقيا ومستداما من دون انسحاب اسرائيل بالكامل.



كلام سلام جاء خلال لقائه على هامش زيارته ثكنة بنوا بركات في صور، وفد أهالي بلدة الضهيرة الحدودية، الذين نفذوا وقفة احتجاجية أمام الثكنة، استنكاراً لممارسات الجيش الاسرائيلي في حق الأهالي الذين يودون العودة الى بلدتهم.



وقال رئيس الحكومة: "إنه أول يوم عمل حقيقي للحكومة، كل التحية المستحقة للجيش اللبناني وشهدائه. إن الحكومة ستعمل على تنفيذ ما ذُكر في البيان الوزاري ونعدكم بالعودة الآمنة الى منازلكم في أسرع وقت، ونؤكد التزام عملية إعادة الإعمار ليعود الأهالي بكرامة، وهذا ليس وعداً بل هو التزام مني شخصياً ومن الحكومة".



وأشار الى أن الحكومة تسعى الى كسب ثقة الأهالي بالأفعال لا بالاقوال فقط.