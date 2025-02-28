الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أطفال لبنان بعد الحرب: أزمة نفسية غذائية وتعليمية (تقرير اليونيسف)

أخبار لبنان
2025-02-28 | 05:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أطفال لبنان بعد الحرب: أزمة نفسية غذائية وتعليمية (تقرير اليونيسف)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
أطفال لبنان بعد الحرب: أزمة نفسية غذائية وتعليمية (تقرير اليونيسف)

ألحقت الحرب الأخيرة في لبنان أضرارًا كارثية بحياة الأطفال، حيث لا تزال آثارها تتردد حتى بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين الثاني 2024، وفق ما أكّد تقرير جديد لليونيسف.

 

ولفت التقرير إلى أنّ الحرب المدمرة أجبرت الأطفال على الفرار من منازلهم وألحقت أضرارًا جسيمة بالمرافق، التي توفر الخدمات الأساسية، كما تسببت في معاناة جسدية ونفسية للأطفال في أنحاء البلاد.

 

وقال ممثل اليونيسف لدى لبنان أكيل أيّار: "لقد تركت الحرب أثرًا صادماً على الأطفال، حيث طالت جميع جوانب حياتهم – صحتهم، وتعليمهم، ومستقبلهم بأسره. يحتاج أطفال لبنان إلى دعم عاجل للتعافي وإعادة بناء حياتهم والتغلب على التداعيات طويلة الأمد لهذه الأزمة".

 

وأظهر استطلاع أجرته اليونيسف في كانون الثاني 2025 أنّ 72 في المئة من مقدمي الرعاية أفادوا بأن أطفالهم كانوا يعانون من القلق أو التوتر خلال الحرب، بينما قال 62 في المئة أنّ أطفالهم كانوا حزينين للغاية أو يشعرون بالإكتئاب.

 

ويمثل هذا ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالبيانات المسجلة قبل الحرب في عام 2023، وفق التقرير.

 

وعلى الرغم من أن 8 من كل 10 من مقدمي الرعاية أشاروا إلى تحسن في صحة أطفالهم النفسية بعد وقف إطلاق النار، فإنّ الأطفال الذين تعرضوا لفترات طويلة من التوتر والصدمات النفسية قد يواجهون تداعيات صحية ونفسية ترافقهم مدى الحياة.

 

وكشف التقييم عن صورة مقلقة لوضع تغذية الأطفال، ولا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل محافظتي بعلبك-الهرمل والبقاع، اللتين تعرضتا لضربات جوية متكررة.

 

وأوضح أنّ في بعلبك-الهرمل، مثلًا، يعاني أكثر من نصف الأطفال دون سن الثانية (51 في المئة) من فقر غذائي حاد، وفي البقاع، ارتفعت النسبة إلى 45 في المئة، في زيادة كبيرة عن نسبة 28 في المئة عام 2023. 

 

ويُعتبر الأطفال في حالة فقر غذائيّ حاد إذا كانوا يستهلكون اثنين أو أقل من ثمانية مجموعات غذائية أساسية.

 

ولا تقتصر الأزمة على الرضع وصغار الأطفال، إذ أظهر التقييم أن 49 في المئة من الأطفال دون سن 18 عامًا في البقاع، و34 في المئة في بعلبك-الهرمل، لم يتناولوا أي طعام أو تناولوا وجبة واحدة فقط في اليوم السابق للاستطلاع. وعلى الصعيد الوطني، بلغت النسبة 30 في المئة.

 

وأشار تقرير اليونيسف إلى أنّ الحرب فاقمت من أزمة التعليم في لبنان وأصبح هناك أكثر من 500 ألف طفل خارج المدرسة بسبب سنوات من آثار الأزمة الاقتصادية، وإضرابات المعلمين، وتأثير جائحة كوفيد-19.

 

ونصّ التقرير على أنّ الحرب دمرت مدارس وألحقت ضرراً شديداً بمدارس أخرى كما حوّلت مئات المدارس الباقية مراكز نزوح لإيواء قسم من النازحين الهاربين من حدّة النزاع، والذين بلغ عددهم الإجمالي حوالي  1.3 مليون شخص.

 

وأكّد أنّه حتى مع وقف إطلاق النار، لا يزال الحضور المدرسي منخفضًا. إذ لا يزال أكثر من 25 في المائة من الأطفال خارج المدرسة وقت إجراء المسح الشهر الماضي، مقارنة بنحو 65 في المائة كانوا خارج المدرسة خلال الحرب.

 

 وأوضح أنّ العديد من الأطفال لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة بسبب العوائق المالية.حيث يشير ثلثا الأسر، التي لديها أطفال خارج المدرسة،  أنّ السبب يعود إلى ارتفاع الرسوم المدرسية و تكاليف النقل واللوازم المدرسية، وهو رقم تضاعف مقارنةً بالعام 2023.

 

وكشف التقييم نتائج مقلقة أخرى:

 

45 في المئة من الأسر اضطرت إلى تقليص الإنفاق على الخدمات الصحّية، و30 في المئة على التعليم، لتأمين الاحتياجات الأساسية.

31 في المئة من الأسر لم يكن لديها ما يكفي من مياه الشرب.

33 في المئة من الأسر لم تتمكن من الحصول على الأدوية اللازمة لأطفالها.

22 في المئة من الأسر لم يكن لديها أي مصدر للتدفئة خلال فصل الشتاء.

 

ويواجه لبنان تحديات هائلة في التعافي من آثار الحرب والاضطرابات السياسية والاقتصادية التي استمرت لسنوات. قدمت اليونيسف الدعم للأطفال خلال فترة النزاع، وهي ملتزمة بمواصلة دعم جهود التعافي وإعادة الاعمار.

 

وقال أكيل أيّار: "تقدّم هذه البيانات دليلاً قاطعاً على الحاجة الملحة للتحرك الآن. يجب أن يتلقّى لبنان الدعم اللازم لإعادة بناء البنية التحتية والخدمات الأساسية، وضمان مستقبل أفضل للأطفال".

 

وأضاف: "في هذه اللحظة الحرجة والمصيرية من تاريخ لبنان، لا يمكننا الانتظار. ندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بشروط وقف إطلاق النار، والعمل مع المجتمع الدولي للحفاظ على السلام الدائم وتأمين مستقبل مشرق للأطفال”.

 

ودعا الحكومة الجديدة إلى إعطاء الأولوية لحقوق الأطفال وحاجاتهم ضمن أجندة الإصلاح والتعافي.

 

ودعت اليونيسف المجتمع الدولي الوقوف إلى جانب أطفال لبنان، والمساهمة في نداء الاستجابة لعام 2025 بقيمة 658.2 مليون دولار أميركيّ لتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ2.4 مليون شخص في أنحاء البلاد.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

لبنان

الحرب:

نفسية

غذائية

وتعليمية

(تقرير

اليونيسف)

LBCI التالي
أبو الغيط يهنئ سلام: الثقة التي نالتها الحكومة تشكل انطلاقة مهمة للعهد
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تُعمّم صورة قاصر مفقودة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-01-28

دراسة: الميكروبيوم المعوي لا يتفاعل بالطريقة نفسها لدى كل البشر مع المستحلبات الغذائية

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-17

المتحدثة باسم اليونيسف في غزة لـ"الجزيرة": الكثير من المواد الغذائية في معبر كرم أبو سالم انتهى تاريخ صلاحيتها

LBCI
صحف اليوم
2025-01-30

الشرق الاوسط: أزمة سيولة لدى حزب الله تُجمِّد تعويضات المتضررين من الحرب

LBCI
أخبار لبنان
06:12

اليونيسف: تعليق أو تقليص كثير من برامجنا في لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:07

سلام من النبطية: ملتزمون باعادة الاعمار وستتم في أسرع ما تتوقعون

LBCI
أخبار لبنان
07:48

درع بلدية بيروت لمحمد الحوت تقديراً لجهود الـ"ميدل ايست" خلال العدوان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:32

جنوب لبنان أولى محطات سلام

LBCI
اقتصاد
07:26

جابر التقى ديون: البنك الدولي يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار لاعادة الاعمار

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-02-27

العثور على الممثل جين هاكمان وزوجته ميتَين في منزلهما... وهذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
06:36

حدّث تطبيق الـ LBCI الآن لتصميم جديد أداء أسرع وتجربة مختلفة!

LBCI
أخبار دولية
07:10

كييف :القوات الروسية تقتحم الحدود الأوكرانية من منطقة كورسك

LBCI
أخبار دولية
07:14

روسيا تكشف عن إحباط عملية لاغتيال رجل دين مقرّب من بوتين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:32

جنوب لبنان أولى محطات سلام

LBCI
أخبار لبنان
07:03

الشيخ علي الخطيب: المشروع الاسرائيليّ سيقلب المنطقة رأسًا على عقب

LBCI
أخبار لبنان
06:27

قبلان في "رسالة رمضان ": المنطقة في فوضى وبلدنا أمام فرصة اجتماع وطني

LBCI
أخبار لبنان
03:54

نواف سلام في الجنوب... وسيزور الخيام

LBCI
أخبار دولية
18:23

ترامب: نجري محادثات جيدة بشأن غزة ونعمل جاهدين لإنهاء الحرب في أوكرانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

"اكرم من مين" من قلب الفوروم دو بيروت "ليالي زمان" : زلزال شهر رمضان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

ترامب vs الاتحاد الأوروبي... الإعلان عن 25 % كرسوم جمركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

نتنياهو يحاول تمديد مهلة لمرحلة الاولى من صفقة تبادل الأسرى... وهذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
13:44

من جديد ... ماذا عن تفجيرات البيجر؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:34

وزير المال ياسين جابر: أبلغت الجميع بأنني لن أوقع على أي سلفة خزينة وسنعمل على مكافحة الإقتصاد غير الشرعي

LBCI
أخبار لبنان
02:24

هكذا سيكون طقس الـWeekend...

LBCI
اقتصاد
02:08

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
04:58

عمليات دهم للجيش وتوقيف 6 أشخاص... وهذا ما جرى ضبطه

LBCI
اقتصاد
04:09

"الطاقة" أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة بشهر شباط

LBCI
خبر عاجل
13:28

24 ساعة تفصلنا عن بداية "أكرم من مين" مع وسام حنا... ننتظركم في "ليالي زمان" في الفوروم دو بيروت غدًا الجمعة في 8:30 مساء للمشاركة ولربح جوائز وCash!

LBCI
أخبار دولية
13:44

من جديد ... ماذا عن تفجيرات البيجر؟

LBCI
صحف اليوم
00:08

جلسة اولى للوزراء لتعيين القادة العسكريين والامنيين (اللواء)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More