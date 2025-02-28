نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان LPIA تجتمع بوزير الصحّة

عرضت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA) لوزير الصحة ركان ناصر الدّين، عملها خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على سوق الدواء في لبنان، وذلك خلال زيارة تهنئة له.



وتطرقت إلى التعاون المستمر بين النقابة ووزارة الصحّة بغية تأمين استمرارية سوق الدواء في لبنان وتوفير الأدوية للمرضى رغم التحديات.



وناقش وفد النقابة مع ناصر الدّين سبل إعادة تنظيم القطاع الدوائي في لبنان بما يضمن الشفافية واستقرار السوق، إضافة الى إعادة هيكلة الجهات الضامنة وتوسيع نطاق التغطية الصحية للمرضى. وقد شدّد وفد النقابة على أهمّيّة المحافظة على جودة الدّواء في السّوق اللبنانيّ.



وأعرب الوفد للوزير عن عزم النقابة على مواصلة التنسيق الفاعل والإيجابيّ مع وزارة الصحة العامّة، عبر استتباع الاجتماع بجلسات عمل دورية بغية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومتابعة كامل الملفات المطروحة، وإيجاد حلول عملية ومستدامة للسوق اللبناني، كما وتعزيز الأمن الدوائي في البلاد بما يخدم صحّة ومصلحة المرضى.