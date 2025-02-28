سلام اطّلع على الاضرار في الخيام وأكّد:الجيش يقوم بواجباته على اكمل وجه

عقد رئيس الحكومة نواف سلام فور وصوله والوفد المرافق الى ثكنة فرانسوا الحاج في مرجعيون لقاءات مع كبار الضباط والقيادات العسكرية، توجه بعدها الى بلدة الخيام حيث اطلع على حجم الدمار الكبير الذي خلفه العدوان الاسرائيلي والذي طاول البلدة والبلدات المجاورة.



وكان لسلام حوار سريع مع اهالي بلده الخيام، الذين رفعوا صرخة شددة على تمسكهم بتحرير ارض الجنوب بالكامل، وتمسكهم بخيار المقاومة وتحرير الارض من اي ظهور للجيش الاسرائيلي.



واكد رئيس الحكومة ان "الجيش اللبناني يقوم بواجباته على اكمل وجه وهو الوحيد المخول بحماية الوطن والدفاع عنه".



بعد جولته في الخيام توجه الرئيس سلام والوفد الوزاري المرافق، الى طريق عام الخيام -مرجعيون -الخردلي ، ومنها الى النبطية .