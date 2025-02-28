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نقابة الدواجن تشكر وزير الزراعة لوقف إجازات استيراد مقطعات الدجاج
أخبار لبنان
2025-02-28 | 07:18
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نقابة الدواجن تشكر وزير الزراعة لوقف إجازات استيراد مقطعات الدجاج
شكرت النقابة اللبنانية للدواجن برئاسة وليم بطرس لوزير الزراعة نزار هاني على القرار الذي اصدره والقاضي بوقف إجازات استيراد مقطعات الدواجن النيئة والمصنعة بهدف حماية الإنتاج الوطني.
واشارت النقابة الى ان هذا القرار كان يشكل مطلباً دائما للنقابة لحماية قطاع الدواجن والعاملين فيه والذي يعتبر من أهم القطاعات المماثلة في المنطقة، أكدت إن القطاع لديه طاقة إنتاجية كبيرة خصوصاً مع عودة المزارع التي تضررت جراء العدوان الاسرائيلي الى العمل، وبإستطاعته تغطية إحتياجات السوق المحلية وتفيض عنها، إن كان بالنسبة للدجاج او الصناعات المرتبطة به.
ولفتت النقابة الى انها ستبقى على تنسيق دائم مع وزارة الزراعة لتلبية متطلبات القطاع الذي يشكل إحدى ركائز الأمن الغذائي للبنانيين كونه القطاع الوحيد الذي يوفّر كل إحتياجات السوق المحلية.
أخبار لبنان
الدواجن
الزراعة
إجازات
استيراد
مقطعات
الدجاج
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