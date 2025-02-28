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درع بلدية بيروت لمحمد الحوت تقديراً لجهود الـ"ميدل ايست" خلال العدوان
أخبار لبنان
2025-02-28 | 07:48
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درع بلدية بيروت لمحمد الحوت تقديراً لجهود الـ"ميدل ايست" خلال العدوان
زار محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود ورئيس مجلس بلدية بيروت عبد الله درويش على رأس وفد من أعضاء المجلس البلدي، مقر شركة طيران الشرق الأوسط، حيث تم تقديم درع بلدية بيروت إلى رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، تقديرا للجهود والتضحيات الكبيرة التي قامت بها الشركة ورئيسها خلال الإعتداء الإسرائيلي الأخير على لبنان.
وقد تضمن الدرع مفتاح رمز إبقاء تواصل بيروت مع العالم خلال تلك المدة العصيبة.
وأشاد المحافظ ورئيس البلدية بجهود جميع العاملين في الشركة من طيارين وطواقم وموظفي أرض بإدارة الحوت.
بدوره، شكر الحوت المجلس البلدي ورئيسه والمحافظ على هذه المبادرة الكريمة، متمنيا أن تبقى الميدل ايست مزدهرة ورمزاً لمفتاح التواصل بين اللبنانيين والعالم.
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