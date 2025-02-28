الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

درع بلدية بيروت لمحمد الحوت تقديراً لجهود الـ"ميدل ايست" خلال العدوان

أخبار لبنان
2025-02-28 | 07:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
درع بلدية بيروت لمحمد الحوت تقديراً لجهود الـ&quot;ميدل ايست&quot; خلال العدوان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
درع بلدية بيروت لمحمد الحوت تقديراً لجهود الـ"ميدل ايست" خلال العدوان

زار محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود ورئيس مجلس بلدية بيروت عبد الله درويش على رأس وفد من أعضاء المجلس البلدي، مقر شركة طيران الشرق الأوسط، حيث تم تقديم درع بلدية بيروت إلى رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، تقديرا للجهود والتضحيات الكبيرة التي قامت بها الشركة ورئيسها خلال الإعتداء الإسرائيلي الأخير على لبنان.

وقد تضمن الدرع مفتاح رمز إبقاء تواصل بيروت مع العالم خلال تلك المدة العصيبة. 

وأشاد المحافظ ورئيس البلدية بجهود جميع العاملين في الشركة من طيارين وطواقم وموظفي أرض بإدارة الحوت.

بدوره، شكر الحوت المجلس البلدي ورئيسه والمحافظ على هذه المبادرة الكريمة، متمنيا أن تبقى الميدل ايست مزدهرة ورمزاً لمفتاح التواصل بين اللبنانيين والعالم.

أخبار لبنان

بلدية

بيروت

لمحمد

الحوت

تقديراً

لجهود

الـ"ميدل

ايست"

العدوان

LBCI التالي
سلام من النبطية: ملتزمون باعادة الاعمار وستتم في أسرع ما تتوقعون
جنوب لبنان أولى محطات سلام
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-02-26

شقير زار على رأس وفد من الهيئات الإقتصادية مقر الـ"ميدل إيست"

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-06

السفيرة الأميركية جالت في مقر شركة الـ"ميدل إيست" ومركز التدريب وأشادت بأهميتها

LBCI
خبر عاجل
2025-01-07

الحوت رئيسًا لمجلس إدارة الميدل إيست لولاية جديدة

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-04

وصول رئيس وزراء قطر محمد عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني الى بيروت

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:03

الرئيس عون لـ"الشرق الأوسط": قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها

LBCI
خبر عاجل
11:20

دريان: يوم غد السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

LBCI
أخبار لبنان
10:53

أوجيرو: قد يواجه بعض المشتركين اضطرابات بسيطة في خدمة الإنترنت ونعمل على المعالجة

LBCI
أخبار لبنان
10:27

محافظ بيروت افتتح مع مجلس بلدية بيروت مشروع انارة الشوارع في المصيطبة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-01-29

سيفنتي سيكسرز يفوز على ليكرز في دوري السلة الأميركي... وهذه التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
2025-02-24

قوى الامن: توقيف شخص استولى على 30 سيارة بعد استئجارها ثم باع جزءًا منها ورهن آخر

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-26

بيان حول التحويلات المالية عن شهر شباط للمستفيدين من برنامج "أمان"

LBCI
منوعات
11:19

"أكرم من مين مش بس مصاري"... جو حرب يكشف للـLBCI عن المفاجآت في معرض "ليالي زمان" (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:32

جنوب لبنان أولى محطات سلام

LBCI
أخبار لبنان
07:03

الشيخ علي الخطيب: المشروع الاسرائيليّ سيقلب المنطقة رأسًا على عقب

LBCI
أخبار لبنان
06:27

قبلان في "رسالة رمضان ": المنطقة في فوضى وبلدنا أمام فرصة اجتماع وطني

LBCI
أخبار لبنان
03:54

نواف سلام في الجنوب... وسيزور الخيام

LBCI
أخبار دولية
18:23

ترامب: نجري محادثات جيدة بشأن غزة ونعمل جاهدين لإنهاء الحرب في أوكرانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

"اكرم من مين" من قلب الفوروم دو بيروت "ليالي زمان" : زلزال شهر رمضان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

ترامب vs الاتحاد الأوروبي... الإعلان عن 25 % كرسوم جمركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

نتنياهو يحاول تمديد مهلة لمرحلة الاولى من صفقة تبادل الأسرى... وهذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
13:44

من جديد ... ماذا عن تفجيرات البيجر؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:41

ضبط 2.5 مليون دولار في المطار..

LBCI
خبر عاجل
04:34

وزير المال ياسين جابر: أبلغت الجميع بأنني لن أوقع على أي سلفة خزينة وسنعمل على مكافحة الإقتصاد غير الشرعي

LBCI
أخبار لبنان
02:24

هكذا سيكون طقس الـWeekend...

LBCI
خبر عاجل
10:00

ثلاثة مصادر لرويترز: سلطات مطار بيروت تضبط 2.5 مليون دولار نقدا كانت في طريقها لحزب الله خبأها رجل وصل من تركيا

LBCI
اقتصاد
04:09

"الطاقة" أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة بشهر شباط

LBCI
اقتصاد
02:08

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
04:58

عمليات دهم للجيش وتوقيف 6 أشخاص... وهذا ما جرى ضبطه

LBCI
خبر عاجل
13:28

24 ساعة تفصلنا عن بداية "أكرم من مين" مع وسام حنا... ننتظركم في "ليالي زمان" في الفوروم دو بيروت غدًا الجمعة في 8:30 مساء للمشاركة ولربح جوائز وCash!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More