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الرئيس عون: القطاع التربوي أولوية لنا وسنقف إلى جانبه
أخبار لبنان
2025-02-28 | 08:36
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الرئيس عون: القطاع التربوي أولوية لنا وسنقف إلى جانبه
أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن القطاع التربوي، العام والخاص يشكل أولوية، مشيرا الى أنه من الواجب الوقوف الى جانبه لمعالجة مختلف قضاياه ومشاكله.
وقال الرئيس عون في خلال استقباله في قصر بعبدا، وفد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان برئاسة رئيس الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر: "أصبح بإمكان الحكومة التي نالت ثقة المجلس النيابي، الانطلاق بالعمل لخدمة اللبنانيين بكل مسؤولية".
من جهته، قال الأب نصر أمام الرئيس عون: "لا شك أنكم كما حافظتم على المؤسسة العسكرية في احلك الظروف وأصعبها، سوف لن تألوا جهدا للحفاظ على الوطن بتنوعه وميزة العيش المشترك الذي فيه".
وأضاف: "لقد أراحنا خطاب القسم وبلسم جراحنا وأعاد الينا الأمل، خصوصا عندما عاهدتم اللبنانيين الاستثمار "في العلم، ثمّ العلم، ثمّ العلم، وفي المدرسة الرسميّة والجامعة اللبنانيّة، وفي الحفاظ على التعليم الخاص وحريّته. جئنا اليوم نستودعكم القطاع التربوي بأكمله، عاماً وخاصاً، أكاديمياً ومهنياً، غير مجاني وشبه مجاني، ونسألكم أن تولوه الاهتمام اللازم لكي يخرج به لبنانُ من أزماته".
ولفت نصر الى أنه يتطلع الى الدولة اللبنانية، كسائر الدول المتطورة، أن تضعَ رؤية تربوية متكاملة وأن تقوم بورشة إصلاح تربوية وقانونية وتستكمل ورشة تحديث المناهج التي ناهز عمرُها الثلاثين من أجل تربية الاجيال التي ستنهض بمرافق الوطن وتبني المجتمع الذي نرجوه.
وتمنى من الرئيس عون على المدى القصير، أن يولي المدرسة شبه المجانية اهتمامًا خاصاً وأن تبادر الى إصدار سلسلة رتب ورواتب جديدة تعيد الاستقرار المالي الى المؤسسات التربوية، وأن تفكّ أسر مجلس الإشراف على صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الذي ما زال مرسومه قابعاً في جوارير مجلس الوزراء منذ أكثر من سنة.
الرئيس عون
ورد الرئيس عون شاكرا الوفد تهنئته، مشدداً على "أهمية القطاع التربوي بكامل مكوناته"، ومؤكدا انه" سيبقى على تواصل مع اهله".
وجدد القول: "ان الاستثمار بالعلم والثقافة في لبنان أمر أساسي ومستدام. وهذه رسالتنا التي سنعمل على المحافظة عليها، منذ مدرسة تحت السنديانة التي خرجت ادباء ومفكرين وعظماء في شتى المجالات".
وزيرة الشباب والرياضة
واستقبل الرئيس عون وزيرة الشباب والرياضة السيدة نورا بيرقداريان، ورئيس مجلس الجنوب السيد هاشم حيدر.
وقد اطلعت الوزيرة رئيس الجمهورية، على سلسلة خطوات تنوي القيام بها وابرزها تكليف مجلس الجنوب اجراء مسح لكل المنشآت الرياضية المدمرة او المتضررة في الجنوب، ليصار الى التواصل مع سفارات دول شقيقة وصديقة للبحث في امكانية بناء هذه المنشآت واصلاح المتضرر منها.
كذلك تطرق البحث الى وضع مدينة كميل شمعون الرياضية وتكليف مجلس الانماء والاعمار اعداد تقرير عن واقعها تمهيداً لإعادة تأهيلها وتشغيلها.
وأوضحت بيرقداريان أنها عرضت مع الرئيس عون الخطوط العريضة للتوجهات التي تنوي العمل من وحيها في الوزارة والتي ترتكز خصوصًا على الابتعاد عن اللجوء الى القضاء لحل المشاكل في الجسم الرياضي واعتماد الحلول التوافقية وخيار التزكية.
ولفتت الى "عملها من أجل وضع منصة رقمية تجمع الشباب والشابات في لبنان وصولاً الى اعتماد استراتيجية وطنية للشباب والرياضيين".
وفد دار الفتوى
الى ذلك، استقبل الرئيس عون وفدًا من دار الفتوى ضم مفتي بعلبك-الهرمل الشيخ بكر الرفاعي والمهندس اديب بساتنة والمهندس بسام برغوت، الذي سلم رئيس الجمهورية دعوة من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان لحضور حفل الافطار الذي تقيمه دار الفتوى لمناسبة شهر رمضان المبارك غروب يوم السبت 15 آذار المقبل في بهو دار الفتوى.
ولفت المفتي الرفاعي الى ان "المفتي دريان اراد استعادة هذا التقليد خلال شهر رمضان المبارك الذي غاب لسنوات عدة نتيجة الظروف التي مر بها لبنان".
وشكر الرئيس عون الوفد على الدعوة، معتبرا أنها "ستكون مناسبة وطنية جامعة تميز شهر رمضان المبارك".
مفتي عكار
هذا واستقبل الرئيس عون مفتي عكار الشيخ زيد زكريا مع وفد هنأه بانتخابه رئيسا للجمهورية ونيل الحكومة الثقة.
ونوّه المفتي زكريا بأنه رغم بعض المشاكل التي حصلت، الا أن عكار بقيت بعيدة من الخلافات المذهبية او الطائفية طيلة الفترة السابقة.
وشدد على ضرورة انصاف عكار، وعلى ضرورة عودة لبنان الى الحضن العربي ووجوب منع التطاول على الدول الشقيقة" وانتم خير من يعلمون حرص الاشقاء علينا".
ووصف المفتي زكريا خطاب القسم بالخطاب الانقاذي، مشددا على "ضرورة تفعيل العمل على المعابر مع سوريا بخاصة، وأن عكار ترتبط بعلاقات المصاهرة والتجارة وغير ذلك معها"، فيما لا تزال الطرقات حتى الساعة مقفلة نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان.
وتمنى على الرئيس عون عرض ملف قطاع النقل البري في خلال زيارته الى السعودية بعدما تأثر نتيجة اقفال الطرق على خلفية المخاوف من التهريب، مشددا على ضرورة ضبط الرزنامة الزراعية عارضا لبعض الاقتراحات التي من شأنها تفعيل رخص البناء في المنطقة ولاهمية انصاف عكار في التعيينات.
الرئيس عون
وردّ الرئيس عون مرحبا بالوفد، مؤكدا انه سيولي عكار صدارة اهتماماته وزيارتها "دين علي".
وقال: "عيني على عكار كما كانت في السابق"، مؤكدا متابعته لملف الطرقات المقفلة بين لبنان وسوريا.
وأعاد رئيس الجمهورية التأكيد أن "لا وجود لمناطق حاضنة للارهاب في لبنان، وعلى تدني نسبة الجريمة فيه مقارنة مع غيره من الدول رغم كل الصعوبات التي يعاني منها"، مشددا في المقابل على ان ثمة "من يحاول خلق النعرات الطائفية والمذهبية لغاية في نفس يعقوب، لا يجب ان نتأثر بها وهنا يكمن، من خلال مواقعكم، دوركم الأساسي في التأكيد على أهمية مرجعية الوطن خارج أي اصطفاف من هذا النوع".
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