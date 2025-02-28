مكتب الإعلام في البطريركية المارونية: الراعي بصحة جيدة

أكد مكتب الإعلام في البطريركية المارونية أن "غبطة البطريرك الراعي بصحة جيدة وأن كل ما يُتداول به عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي لدخوله المستشفى في المجر عارٍ من الصحة".



وقال المكتب في بيان: "جُل ما في الأمر أنه تمنّع عن حضور المؤتمر المرتقب بسبب زكام بسيط واحترامًا من غبطته للحاضرين لا أكثر ولا أقل ".