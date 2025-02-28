ضبط 2.5 مليون دولار في المطار..

اعلنت وزارة المالية أن دائرة المسافرين والسوق الحرة في مديرية الجمارك اللبنانية ضبطت في مطار بيروت الدولي مع احد المسافرين القادمين من تركيا مبلغاً مالياً بالعملة الاميركية وقدره مليونين ونصف المليون دولار.

وباشارة من مدعي عام التمييز سيصار الى تسليم الموقوف والمضبوطات الى دائرة التحقيق في المديرية العامة للامن العام.